Amerika v kuchyni: Veľké chladničky sme si obľúbili aj my. Prečo vlastne?

Kedysi sme sa nesmierne tešili, keď sa nám do rúk dostali americké výrobky. Dnes sme už v tomto prípade možno trochu opatrnejší a konzervatívnejší, alebo dokonca podozrievaví, ale zase nie všetko, čo z tejto krajiny pochádza, je zlé. Napríklad také americké chladničky sú skutočne zaujímavé.

Čím je taká iná?

Zrejme ste si s miernym opovrhnutím položili túto otázku. Iná je svojím jedinečným konštrukčným zhotovením. Pri klasických chladničkách sme zvyknutí, že chladiaci a mraziaci priestor sú umiestnené nad sebou, čiže malá alebo väčšia mraznička má svoje miesto nad samotnou chladničkou. V prípade americkej chladničky sú tieto dva priestory vedľa seba.

Preto sa aj tento systém nazýva „side by side“, čiže vedľa seba. Z toho vyplýva aj jej charakteristické dvojdverové otváranie, kedy je väčšinou na ľavej strane mraznička a na strane pravej chladnička.

Buďte si teda istí, že vďaka takémuto usporiadaniu sa aspoň nebudete musieť neustále zohýbať alebo stavať sa na špičky, keď sa budete chcieť pozrieť, čo vlastne ešte v tej mrazničke máte.

Dve v jednom

Hoci ide prakticky o dva prístroje, americká chladnička pôsobí dojmom, že ide len o jeden. Mraznička a chladnička sú totiž spojené lištou, ktorá zabraňuje tomu, aby sa medzi nimi usadzovali nečistoty a prach.

Ďalšou výhodou tohto typu chladničiek je to, že nemusíme ju mať vždy spojenú iba s mrazničkou. Prístroj sa totiž dá kombinovať napríklad s domácou vinotékou. Toto spojenie má naozaj nezvyčajnú eleganciu a praktickosť. Takisto je možné k chladničke pripojiť aj prístroj, v ktorom je takzvaná nulová zóna. To znamená, že sa v ňom permanentne udržuje teplota tesne nad nula stupňov Celsia a dá sa takisto regulovať vlhkosť podľa potreby. Je to skvelé riešenie, ak chcete, aby vám zelenina alebo ovocie vydržali čerstvé čo najdlhšie.

Pre veľkú rodinu

Už na prvý pohľad je zrejmé, že do americkej chladničky sa toho vojde skutočne veľa. A je to naozaj pravda, pretože jej objem je podstatne väčší, ako sme zvyknutí pri bežných chladničkách. Preto sa najlepšie hodí do veľkej rodiny, kde sa robia väčšie nákupy.

Jej interiér je rozdelený na viacero zón, kam si môžete s prehľadom uložiť zeleninu, mlieko, mäso, skrátka, každá potravina si v nej nájde svoje miesto. Správne skladovanie je totiž veľmi dôležité, pretože aj vďaka nemu môžete udržať potraviny dlhšie čerstvé.

Voda aj bar

V amerických chladničkách sa často nachádzajú aj zásobníky na vodu. Tú oceníte najmä v horúcich letných dňoch, pretože vďaka chladiču si ju vychutnáte pekne ľadovú. Takisto dokáže vyrábať ľad alebo ľadovú triešť.

Nezriedka býva predná časť americkej chladničky vybavená domácim barom. K nemu sa niekedy dá dostať len otvorením menších dvierok bez toho, aby ste museli otvárať veľké dvere na chladničke, čím sa šetrí energia. Nešetrí sa tak však priestor, čiže vám zostane menej miesta pre potraviny.

Dnes sú už tieto chladničky často vybavené skutočne nadštandardnou výbavou, ako je napríklad televízor, mp3 prehrávač, prístup na internet alebo rádiom. Ich cena je však poriadne vysoká. No klasickú americkú chladničku u nás kúpite už za 650 eur, ale tie lepšie začínajú až niekde okolo tisíc eur.

Autor: LepšieBývanie.sk