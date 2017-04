Dobre vedieť: Skôr ako sa rozhodnete kam umiestnite chladničku

Ak premýšľate nad tým, či umiestniť chladničku do komory alebo v kuchyni, mali by ste vedieť, že ideálne je severná orientácia na svetové strany a teplota interiéru by sa mala pohybovať v rozmedzí 10 až 43 stupňov Celzia. V prípade samostatne stojacej chladničky zabezpečte dostatočné odvetrávanie zo zadnej strany, minimálne dva až tri centimetre.

Kam s ňou?

Vstavaná chladnička má vyriešené čiastočné odizolovanie a potrebné odvetranie, preto nie je natoľko citlivá pri osadení v blízkosti tepelných zdrojov. Ak chcete mať istotu, že ani minimálne neovplyvnia spotrebu, situujte medzi ne 15 cm širokú dolnú skrinku s výsuvom na saponáty a čistiace prostriedky.

Chcete v novej domácnosti kuchynský ostrovček? Týchto 5 rád by ste si mali prečítať

Samostatne stojaca chladnička sa však v žiadnom prípade nesmie dotýkať varnej zóny, rúry na pečenie, a dokonca ani umývačky riadu. Rovnako ju neumiestňujte v tesnej blízkosti vykurovacieho telesa ani pri okne, kde by bola dlhodobo vystavená priamemu slnku. Spotrebič by tak automaticky zapol silnejšie chladenie, čo môže spôsobiť čiastočné zamrazenie zeleniny, ktorej tak zníži kvalitu.

Pri dlhodobom pôsobení veľkého rozdielu teplôt sa neúmerne zvýši spotreba chladničky a môže dôjsť aj k prasknutiu vnútornej steny chladničky.

TOTO je 5 hitov do kuchýň na rok 2017

Praktické tipy do chladničky

- Využite priestor chladničky na maximum. Platí zásada, že čím je plnšie, tým viac energie usporí. Po otvorení dvierok poloprázdneho spotrebiča sa totiž rýchlejšie oteplí vnútorný vzduch, viac jedla v chladničke dokáže naakumulovať viac chladu.

- Medzi jednotlivými potravinami nechajte voľné medzery pre zachovanie dostatočnej cirkulácie vzduchu.

- Pravidelne čistite chladničku a kontrolujte, či sa nevytvorila vrstva námrazy. Tá zvyšuje spotrebu elektrickej energie a skracuje životnosť spotrebiča.

- Potraviny sa nesmú dotýkať zadnej steny chladničky, po ktorej steká skondenzovaná voda do odtokového kanálika. Mohol by sa zaniesť a voda by vytekala do priestoru chladničky.

Ako skladovať korenie a nápady kam s koreničkami nájdete TU

Autor: ii/ipeknebyvanie.sk