Hravá rekonštrukcia: 5 TOP hitov do vašej kuchyne na tento rok!

Trendy sa menia rýchlosťou svetla a je ťažké sa ich držať. Niekto zvolí zlatú strednú cestu nadčasovosti, iní sa inšpirujú všetkým aktuálnym a najnovšie trendy poznajú spamäti. Čo je najviac trendy v kuchyni v roku 2017? Prezradíme vám to.

V hľadáčiku je čierna

Ak ste prepadli čiernym skrinkám či modernej tabuľovej farbe, určite vás poteší fakt, že v kuchyni sú mimoriadne trendy v súčasnosti čierne spotrebiče. Mnohé nové kolekcie výrobcov nezabúdajú ani na túto farbu a v ich ponuke si určite vyberiete. Takýto čierny detail vašej kuchyni neuškodí ani v prípade rustikálneho ani moderného štýlu. Presvedčte sa v našej fotogalérii.

Odvážnosť

Kuchyniam všeobecne nesvedčí jednoliaty, hrubý koberec pod nohami a mnohí pre praktickosť do tejto miestnosti volia dlažbu. Trendy záležitosťou tejto sezóny je heslo „odvážnemu šťastie praje“ a pri tej správnej kombinácii tzv. statement prvku na podlahe s voľbou skriniek či farby stien určite trafíte do čierneho.

Nadčasová farebná škála

Ak si za tón udávajúci odtieň zvolíte pri rekonštrukcii sivú, neoľutujete. Farba je nadčasová a pritom mimoriadne trendy. Od jemných až po tie najtmavšie odtiene, šedá nechá vyniknúť metalickým odleskom spotrebičov alebo hoci aj drevenej podlahe a peknému obkladu vašej kuchynskej zásteny.

Štipka drnosti

Moderný look vašej novej kuchyne tiež podčiarknete už niekoľko sezón trendy záležitosťou – meďou. Jej zlatavé odlesky, ošarpanosť a drsnosť sa mimoriadne hodí k imitácii tehly, ku vidieckemu štýlu, ale aj ku jednoduchým bielym alebo čiernym skrinkám. Vyskúšajte medené tienidlá lámp, kryt digestora alebo len nenápadné úchytky skriniek.

Tmavé podlahy

Krásna, tmavá štruktúra drevenej podlahy dokáže v interiéri plnom prirodzeného svetla urobiť divy. Ak na steny, pracovné plochy a tiež skrinky zvolíte bielu alebo čo najsvetlejšiu farbu, bude to to pravé, orechové. Dizajnéri sa zhodujú na tom, že v prípade voľby tmavá podlaha/biele skrinky – im dodá šmrnc na mieru vyrábaného nábytku a navyše je to základný pilier populárneho škandinávskeho štýlu.

