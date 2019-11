Najznámejší dizajnér kuchýň: Toto sú zásady, vďaka ktorým bude vždy uprataná

Kuchyňa je dušou každej domácnosti. Tu sa stretáva celá rodina, ale nejde len o stretávanie, ale aj o prípravu jedál, stolovanie, skrátka je to miesto, kde sa každý deň niečo deje. No a kde sa sústreďuje aktivita, tam vzniká aj priestor na neporiadok.

Funkčné, pekné, upratané

Matthew Ferrarini je dizajnér kuchýň, ktorý sa zameriava na dva hlavné aspekty kuchyne. Funkčnosť a estetiku. Sám hovorí, že je zbytočné mať nádhernú kuchyňu, ktorá vyzerá ako z katalógu, keď po prvom varení vyzerá ako bojisko. Na druhej strane tvrdí, že aj prakticky zariadená kuchyňa vie byť krásna. O to viac, že sa v nej ľahko udrží poriadok.

Skryté skrine

Sú jednoducho pokladom kuchyne. Nevyzerajú nápadne, pôsobia ako dekorácia, ale sú plné poličiek, odkladacieho priestoru, výklenkov, všemožných priečok vhodných na odkladanie množstva kuchynských potrieb od múky až po varešky. Neváhajte investovať do kuchynských skriniek od podlahy až po strop.

Čím vyššie totiž skrinky budú, tým viac vám poskytnú priestoru. Aj Matthew Ferrarini tvrdí, že ani vysoké skrinky nie sú na škodu. Už po prvom roku bývania totiž budete mať dosť kuchynských vecí, ktoré používate maximálne raz ročne. A tie môžu pokojne čakať na svoju príležitosť aj vysoko pri strope.

Skryté priestory

Môžu to byť nenápadné sinky, ktoré sa otvoria a v nich zrazu objavíte poklady kuchyne. Ak nebudete mať dosť uzatvorených skriniek, ich obsah budete musieť mať neustále na očiach. A to nebýva ani estetické a často to nebudí ani dojem čistej kuchyne.

Čo tak uzatvorenie kuchyne?

Sú veci, ktoré neodložíte. Panvice na sporáku, hrnce alebo celý drez. No a práve tu prichádza Matthew Ferrarini s originálnym riešením. Vtesnať celú kuchyňu do akejsi vstavanej skrine. Čo to znamená?

Že po dovarení jednoducho zatiahnete nad pracovným priestorom dvere a kuchyňa sa zrazu premení na miestnosť, kde je jedna veľká pekná estetická vstavaná skriňa. Ideálne riešenie do malých bytov a domov, kde máte obývačku spojenú s kuchyňou. Jedným posunutím dverí tak zakryjete kuchynské nádoby a máte priestrannú a efektnú obývačku. Navyše, upratanú.

Zjednoťte spotrebiče

Ideálne je, ak si jednotlivé spotrebiče zostavíte pri sebe. To znamená rýchlovarnú kanvicu, kávovar, vaflovač, sendvičovač, skrátka, všetkých pomocníkov v jednom šíku. Bude sa vám ľahšie pracovať a vaša kuchyňa nebude pôsobiť komplikovane, ale ucelene a upratane. Vždy lepšie, akoby ste spotrebiče rozmiestnili v každom kúte.

Autor: Marcos