Naše babky by sa tešili! Tento štýl kuchyne zažíva svoj veľký návrat, máte ho?

Retro kuchyne

Starší výzor kuchyne ešte neznamená, že nemôže byť svieža, trendy a moderná. Hovoríme o retro kuchyni, v ktorej sa dobre varí, ale pokojne v nej môžete vyvíjať aj iné aktivity. Inšpirujte sa kúskami minulosti, ktoré aj v roku 2019 môžu ozdobiť kuchyňu ako tradičná čerešnička na torte.

Dlaždičky

Dlažba sa dnes hodí veľkorozmerná, ale na zástenu môžete použiť šachovnicový vzor malých obkladačiek. Presne tých, ktoré zdobili socialistické sídliská, ale aj kuchyne dlho pred príchodom socialistického realizmu. Farby podľa ľubovôle, ale dvojkombinácia bude stačiť.

Tapetovaný ostrovček

Tapety boli v minulosti neodmysliteľnou súčasťou interiérov. Prečo si vylepšené tapetové materiály a farby nepozvať aj do kuchyne? Tentoraz nie ako ozdobu stien, ale ako obklad pre váš kuchynský ostrovček. Bude pôsobiť exoticky ako ostrov v oceáne vašej kuchyne. Tapeta môže byť, pochopiteľne, aj retro.

Žltý lesk

Ak sa vrátime do roku 1950, tak by ste našli najviac kuchýň zdobených žltými lesklými kachličkami. A žltá skutočne nevyzerá zle ani v kuchyni moderného človeka. Výborne sa kombinuje s čiernou technikou a vyžaruje teplo a pohodu. Všetko čo nám v modernom svete tak často chýba, vám môže navariť žltá vintage kuchyňa.

Závesné svietidlo

LED-ky sú super. Sú výkonné, sú dizajnovo atraktívne, ale spravme si návštevu do kuchyne z roku 1960. Určite vás upúta závesné svetlo nad jedálenským stolom. Nie je žiadnym problémom si ho požičať aj do roku 2019. Pôsobí nenápadne, kuchyňu výrazne obohatí nielen o svetlo, ale aj o netradičný dizajn.

Čisté drevo

Drevenú kuchyne nemožno datovať do konkrétneho obdobia, ale ak hľadáte vintage klasiku, trafíte sa. Drevo je totiž súčasťou kuchýň od doby, keď si ľudia preniesli oheň z prírody na sporáky. Drevené skrinky, stoličky, odkladacie priestory otvorené alebo zatvorené. S drevom môžete experimentovať a prakticky nemáte čo pokaziť. Od rustikálneho vzhľadu cez zdobené prvky až po jednoduché línie, drevo bude v kurze a vždy aj tak trochu dýchať históriou.

Bledooranžová

Táto farebná skladba bola základom dvadsať rokov dozadu. Ak je to pre vás dosť vintage, tak choďte do toho. Oranžová stimule chuť do jedla, výborne sa kombinuje aj s ružovou, ktorá je farbou kuchýň tohto roka.

Autor: Marcos