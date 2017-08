Štavnatá cesta k zdraviu: Odšťavovač, smoothie maker alebo sušička ovocia?

Ak je to navyše s komfortom, kvalita je zaručená.

Ako vybrať odšťavovač?

Sú odstredivé, závitovkové a dvojhriadeľové. Pri prvých menovaných je cena nižšia, avšak aj kvalita šťavy slabšia. Odšťavovanie prebieha vysokou rýchlosťou, a vzniknuté teplo môže znehodnotiť niektoré enzýmy a minerály. Nedokážu si dobre poradiť ani so zeleninou. Ak sa rozhodujete medzi závitovkovým a dvojhriadeľovým odšťavovaním, cena aj kvalita sú porovnateľné, ide teda o to, čo viac konzumujete. Závitovkové odšťavovače pri nízkych otáčkach rozdrvia a vylisujú aj mäkké ovocie so zachovaním živín. V tomto dvojhriadeľové zaostávajú. Naopak, tie sú špičkou pri odšťavení tvrdej a koreňovej zeleniny, ale aj listov či byliniek. Počítajte s tým, že najkvalitnejšie odšťavovače majú výkon aspoň 1 000 W, no aj ich hlučnosť je vyššia ako 60 dB. Väčší výkon oceníte, ak odšťavujete väčšie množstvo ovocia či zeleniny, navyše odšťavovanie je rýchlejšie.

Odšťavovač by mal mať aspoň dva rýchlostné stupne. Rovnako si pri výbere všímajte veľkosť otvoru na vkladanie surovín, či ich môžete odšťavovať v celku alebo ich musíte krájať. Za povšimnutie stojí náročnosť čistenia či možnosť umývať čo najviac odnímateľných častí v umývačke.

Ako vybrať prístroj na smoothies?

Ponuka je široká. Pred kúpou si preto ujasnite intenzitu používania aj množstvo nápoja, ktorý budete pripravovať. Objem nádob sa pohybuje od 0,5 až do 2,5 litra. Iste, rozhodujúca je tiež cena a výkon. Potrebujete predsa rozomlieť tvrdé aj mäkké ovocie, ich šupky, orechy, ale aj ľad. Minimálny výkon je 600, ideálny okolo 1 000 W. Bonusom je nízka hlučnosť, tepelná poistka, časovač a protišmykový podstavec.

Ako vybrať sušičku ovocia?

Opäť vyberajte podľa množstva a druhu plodín, ktoré plánujete sušiť. Ak ich bude viac, každý potrebuje svoje podmienky, poslúži funkcia regulátor teploty. Keďže ovocie a zelenina sa sušia aj niekoľko hodín bez prestávky, praktický je tiež časovač a silný motor. Príkon sa pohybuje od 165 do 1 000 W. A ešte čosi, uprednostnite priehľadné misky alebo sieťky. Nemusíte tak pri každej kontrole otvárať sušičku a strácať teplo.

Autor: Kristína Falťanová