Vyhoďte zbytočné spotrebiče: V kuchyni potrebujete len týchto päť!

Ktoré spotrebiče v domácnosti používate najčastejšie? Niektoré vám možno denne chýbajú a ani o tom neviete. Rozšírili by váš jedálniček alebo umožnili rýchlejšie spracovať zdravé potraviny z vašej záhradky. Alebo by vám urýchlili a zlacnili upratovanie domácnosti. Upútali sme vašu pozornosť?

Ak sa snažíte o zdravý životný štýl, chcete sa zbaviť pár kilogramov, zlepšiť si zdravotný stav alebo máte doma malé deti, títo pomocníci v domácnosti budú slúžiť vášmu úžitku. Vďaka nim získate nielen mnoho zdravých pokrmov, ale aj veľa času na iné činnosti.

Veď si to len predstavte - všetko potrebné vložíte do elektrického hrnca, a potom už len počkáte na znamenie, že je (zdravý) obed hotový. Znie vám to ako futuristická reklama z minulého storočia?

Parný hrniec

Ideálny pre tých, ktorí nemajú mnoho času na varenie alebo chcú variť ľahko, a teda zdravo. Varením na pare dosiahnete presne tento cieľ. Parný hrniec využijete aj na miestach, kde nemáte k dispozícii plnohodnotný sporák. Zvyčajne sa skladá z nádoby, v ktorej sa pomocou elektriny ohrieva voda.

Stúpajúca para na jednotlivých úrovniach hrnca tepelne upraví zeleninu, mäso, ryžu či zemiaky. Priamo pri príprave môžete ovplyvniť chuť pokrmu pridaním byliniek alebo iných dochucovadiel. Stačí si len správne prerátať približný čas prípravy - napríklad ryža si vyžiada okolo 30 minút, zatiaľ čo zeleninu postačí vložiť 15 - 10 minút pred dokončením ostatných surovín.

Naraz dokážete pripraviť viacero rôznych pokrmov, dokonca aj tie exotickejšie, napríklad plnené knedličky na pare. Vzhľadom na to, že pri príprave nie je potrebný tuk, môžete takto spracovať aj úplne diétne jedlá.

Hrnček var

Pre tých, ktorým chutia bylinné mlieka, zeleninové, ovocné kaše alebo husté polievky asi netreba predstavovať zázračné hrnce, do ktorých stačí vložiť všetky ingrediencie spolu s vodou. Vďaka časovaču budete mať hustú zeleninovú polievku pripravenú presne vo chvíli, keď sa s deťmi vrátite z doobednej prechádzky. Dokonalé, nie?

Náš tip: Pri výbere dbajte na objem výsledného pokrmu. Ak budete variť pre viac osôb, určite si overte, či má nádoba dostatočnú kapacitu.

Domáca pekáreň

Upečte si vlastný domáci chlieb. Áno, v dnešnej dobe, keď mnoho ľudí zisťuje, že má lepkovú intoleranciu či iné stravovacie obmedzenia, je výroba vlastného pečiva a chleba ideálnou možnosťou.

Domáce pekárne ponúkajú nielen možnosť upečenia vlastného bochníku vo viacerých gramážach, ale kvalitne vymiešajú a nechajú vykysnúť cesto na koláč či pizzu, upečú bábovku, umožnia aj uvarenie lekváru.

Sušička ovocia a zeleniny

Pestujete na záhradke vlastnú zeleninu alebo ovocie? Alebo máte počas sezóny možnosť zakúpiť (alebo získať samozberom) väčšie množstvá jabĺk, koreňovej zeleniny či byliniek? Poďte si ich nasušiť!

Spravte si vlastné zmesi na dochucovanie polievok a omáčok, nasušte si huby alebo skúste vlastné domáce ovocne kože.

Parný čistič

A tentoraz z iného súdka. V každej domácnosti sa hodí pomocník, ktorý si na dôkladné upratovanie nevyžaduje litre drahých chemikálií. Platí to aj pre parný čistič, ktorý využíva paru. Pomôže od umývania okien, cez kúpeľňu až po dôkladné vyčistenie detskej jedálenskej stoličky a hračiek.

Autor: Agáta