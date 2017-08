4 kovové „prísady“ do vašej kúpeľne, oživia ju a dodajú šmrnc

Ak máte obavy, ako čo najlepšie začleniť tieto materiály do svojej kúpeľne bez toho, aby pôsobila príliš retro, netrápte sa. Máme tipy, ako používať teplé kovy na vytvorenie elegantnej estetiky, ktorú si zamilujete na dlhú dobu.

1. Zelená pre zlato

Myšlienka použitia zlata v kúpeľni sa vám môžno zdá tak trošku zastaraná. Avšak zlato opäť zažíva svoj veľký úspech. Pokiaľ je ho tak akurát, prináša luxusný dotyk a punc štýlovej elegancie. Kľúčom jeho použitia v modernom kontexte je sústrediť sa na špičkový dizajn a len prvotriedne doplnky. Fantasticky vyzerá vodovodná batéria s efektom vodopádu, ako aj batérie s vintage nádychom či patinovaný rám zrkadla. V prípade zlata je dôležité uvedomiť si, že menej je niekedy viac.

2. Vyberte si Meď

Meď má čosi do seba! Asi to bude spôsobom, akým sa od nej odráža svetlo, a to ju robí neodolateľnou a obzvlášť pútavou. Z tohto dôvodu bude na mieste, ak jej otvoríte dvere aj do vašej kúpeľne. Ak si to môžete priestorovo dovoliť, zvážte voľne stojacu vaňu s medenou vonkajšou úpravou alebo obklad za umývadlo. Jednou z ďalších pozitívnych vlastností medi je jej pomerne ľahká údržba. Stačí vám teplá voda, handrička a opäť sa prvotriedne leskne.

3. Rozžiarte sa s mosadzou

Tak táto kráska pretrvá veky. Je prirodzená, trvácna a s vylešteným povrchom dodá každej kúpeľni majestátny vzhľad. Obzvlášť, ak ju zladíte s tmavšími odtieňmi. Spoločne docielite absolútny dizajnový vrchol. Mosadz je tá najlepšia voľba do najmodernejších aj tradičnejších priestorov. Faktom, ktorý by vás mohol od mosadze odradiť, je, že takýto povrch, aby vyzeral bezchybne, vyžaduje pravidelnú údržbu.

4. Efektný bronz

Bronz je skutočne zaujímavou voľbou pre vašu kúpeľňu. Na rozdiel od mnohých iných kovov, on získava na svojej kráse práve vekom. Spôsobené je to tým, že vplyvom času a použitia sa na ňom vytvára jedinečný vzor farbenia, ktorý prehlbuje jeho estetiku. Z tohto dôvodu odporúčame bronz pre tých, ktorí majú radi vintage charakter a tiež pôvab. Vzhľadom k tomu, že bronz bol veľmi populárny v revolučnej dobe, hodí sa tiež k tradičnému dizajnu.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk