4 lacné tipy, ktoré obyčajnú kúpeľňu zmenia na štýlovú a luxusnú

Áno, aj s menším či s štandardným rozpočtom môžete dosiahnuť dojem luxusu a poriadne vysokej investície. Stačí poznať niekoľko jednoduchých trikov, ktoré vám pri zariaďovaní pomôžu. Poďme sa na ne spolu pozrieť!

Mať krásnu a luxusne pôsobiacu kúpeľňu, to je ako chodiť každý deň do svetoznámych kúpeľov. Ak chcete dosiahnuť práve tento dojem vo svojej kúpeľni, mali by ste skúsiť niekoľko postupov. Ideálne je zapracovať ich už do jej návrhu.

Jedným z jednoduchých trikov je výmena osvetlenia. Skúste vybrať iný typ osvetlenia, pokojne vyberte drahšie dizajnové kúsky, ktoré umiestnite na dobre viditeľné miesta. Naopak, miesta, ktoré nie sú vystavené zraku, pokojne osvetlite bežným osvetlením, nebudú pútať pozornosť.

Veľkú zmenu v kúpeľni dosiahnete výmenou zrkadla alebo jeho zasadením do nového rámu. Rám vyberajte podľa štýlu kúpeľne, ktorý chcete docieliť. Vyberajte ozdobné kovania alebo metalické povrchy.

Elegantnú jednoduchosť dosiahnete výberom bielej farby. Ak skombinujete steny v neutrálnych farbách a k nim pridáte biely nábytok, vaňu i umývadlo, docielite čistý a sofistikovaný vzhľad, ktorý je tak obľúbený napríklad v kúpeľniach špičkových hotelov. Pridajte biele textílie a doplnky v neutrálnych farbách.

Voľte šedé odtiene

Jednou z farebných stálic je šedá. Nájdete ju v mnohých odtieňoch, do kúpeľne sa mimoriadne hodia jej teplé tóny. Pre vytvorenie dokonalej kombinácie pridajte bridlicové podlahy a zrkadlá. V takejto kúpeľni budú harmonicky pôsobiť strieborné doplnky a armatúry.

Zakomponujte do kúpeľne okolie

A to doslova. Luxusná kúpeľňa si vyžaduje zaujímavé výhľady do okolia. Zväčšite okná a postarajte sa, aby ste pri relaxácii mali výhľad na svoju krásnu záhradu, záplavu kvetov alebo nočnú oblohu.

Vdýchnite kúpeľni viac maskulinity

Ako na to? Jednoducho. V kúpeľni tmavých farieb nezabúdajte na detaily v podobe špárovania. To voľte namiesto tradičnej bielej či svetlej rovnako v tmavých odtieňoch. Uľahčíte si upratovanie a zjednotíte celú kúpeľňu aj po vizuálnej stránke.

Náš tip: Čím viac tmavej farby v kúpeľni, tým väčší dôraz by sa mal klásť na osvetlenie.

Viac luxusu na dotyk

Ďalšou z možností je použitie exotických drevín v kúpeľni či už na povrchoch, nábytku, alebo hoci aj výrobou umývadla na mieru. Exotiku je možné preniesť aj na steny v podobe orientálnych dlaždíc. Pozor, nemusíte nimi vyzdobiť celú kúpeľňu. Zvoľte ich strategicky len do sprchového kúta alebo na vizuálne exponovanú stenu v kúpeľni.

Autor: Agáta