Dominanta kúpeľne: Voľne stojaca kráska

Vaňa postavená voľne do priestoru kúpeľne, ktorá nahradila drevené kade, bola v minulosti výsadou rozľahlých domov a symbolizovala luxus. Dnes, keď si kúpeľňa vybojovala viac priestoru, ktorý sa často už ani neskrýva za dverami, ale býva súčasťou nejakého otvoreného celku, si v nej voľne stojacia vaňa opäť našla miesto. Je pôsobivý zariaďovací prvok nielen modernej priestrannej kúpeľne, ale sa presúva aj do iných obytných miestností.

Ako kedysi

Vane na jednoduchých alebo zdobených nožičkách majú tvary a vzhľad ako tie z dávnych čias. Väčšinou sú zo smaltovanej ocele alebo spevneného akrylátu. Hodia sa do romanticky poňatých kúpeľní alebo klasických, zariadených v retro štýle. Pri týchto vaniach si dajte záležať na výbere batérie a odpadu. Tieto doplnky sú viditeľné, nápadné a ich prevedenie a povrchová úprava musia byť dokonalé, aby zvýraznili celkový vzhľad. Vaňovú stojanovú batériu prispôsobte tvarovo aj úpravou povrchu štýlu vane a celej kúpeľne.

V novom dizajne

Vzhľad modernej kúpeľne umocnia voľne stojace vane v nový, čistých až avantgardných tvaroch. Sú to priam dizajnérske kúsky, ktoré navodzujú atmosféru luxusu. Masívne luxusné vane sú vyrobené väčšinou z akrylátu alebo rôznych zmesí s vylepšenými vlastnosťami, napríklad quarylu, marbrexu. Dizajnéri však experimentujú aj s kovom, drevom, kameňom. Všetky pôsobia efektne obzvlášť ak majú okolo dostatok voľného priestoru. K týmto vaniam môžete použiť okrem stojanovej batérie aj vaňové okrajové systémy. Tie sa integrujú do tesnej blízkosti vaňového priestoru, do okraja vane. Súčasťou je ručná sprchová hadica, ktorá sa zasúva a vysúva z okraja vane.

Krásna ale nie veľmi praktická

Skôr ako začnete o vani v priestore uvažovať, rátajte s tým, že tejto krásavici budete musieť veľa prispôsobiť a v niektorých veciach aj obmedziť. Napríklad k batérii, ktorá je zapustená do podlahy musíte pripraviť prívod a odtok vody, čo znamená vyššie finančné náklady ako pri inštalácii bežnej.

Okolo voľne postavenej vane vám bude zrejme chýbať odkladacie miesto na hygienické potreby. Môžete to vyriešiť rôznymi poličkami určenými na zavesenie na okraj vane alebo mobilným kontajnerom, ktorý si počas kúpeľa prisuniete k vani.

Pri vani na nožičkách rátajte s náročnejšou údržbou podlahy pod ňou. Náročnejší bude aj vstup a výstup do vane, pretože v jej blízkosti nie je stena o ktorú sa možno oprieť.

Vyberte si správnu batériu

Na okraji vane alebo vedľa vane. Bez vhodne zvolených armatúr nebude kúpanie, ani sprchovanie v luxusnej solitérnej vani pôžitkom.

Premyslite si, či k voľne stojacej vani použijete stojankové batérie, ktoré sú finančne náročné, pretože sú nápadné a ich prevedenia vrátane povrchovej úpravy musí byť dokonalé. Možno bude pre vás vhodnejším riešením okrajový systém, ktorý sa integruje priamo do okraja vane alebo do prímurovky vedľa vane.

Ak zvolíte okrajový systém, máte na výber, či si ho vyskladáte zo samostatných častí alebo vyberiete kompaktný celok pripravený z výroby s kompletným vybavením - zmiešavacie ventily, výpusť do vane, sprchová hadica, odvod vody do sifónu. Inštalácia druhej varianty je rýchlejšia, jednoduchšia a zaisťuje ľahký prístup pri prípadnej oprave.

Autor: am