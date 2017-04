FOTO inšpirácia: Zrkadlo, klenot, ktorý dodá šmrnc každej kúpeľni

>>> Kliknite na fotogalériu plnú štýlovej inšpirácie <<<

Pokiaľ ide o výzdobu, ale aj praktické a funkčné využitie, zrkadlá sú v kúpeľni nutnosťou. To však ani náhodou neznamená, že musí byť obyčajné. To ani náhodou! Práve naopak, zrkadlo môže byť prvkom, ktorý udá kúpeľni štýl a smer, ktorým sa bude celý jej dizajn uberať.

Tu sú naše najobľúbenejšie kúpeľňové zrkadlo nápady:

Kombinujte

Vytvorte v kúpeľni originálny vzhľad tým, že použijete dva alebo aj tri druhy, farby, veľkosti a tvary zrkadiel. Najčastejšie sa táto kombinácia vytvára, ak máte dvojité umývadlo. V prípade, že je medzi vami a partnerom veľký výškový rozdiel alebo máte doma aj deti, zrkadlá zaveste do výšky, ktorá vám vyhovuje.

Stredobod pozornosti

Jeden z našich obľúbených kúpeľňových tipov týkajúcich sa zrkadiel je nechať ho na stene vyniknúť. Ideálne, ak bude mať netradičný tvar alebo bude mohutné či jeho rám bude bohato zdobený. Je to perfektný spôsob, ako pridať do kúpeľne luxusný štýl, a to aj bez ďalších ozdôb a doplnkov.

Priznané upevnenie

Prevažná väčšina zrkadiel je zavesená na stene tak, že upevnenie je skryté za plochou zrkadla. Čo tak ukázať ho? Veľmi trendové sú dnes zrkadlá so škandinávskym dizajnom, ktoré sa na stenu upevňujú pomocou lana alebo koženého popruhu - akého si opaska. Ide skutočne o veľmi zaujímavú estetiku

S pridaním svetla

Aj jednoduché zrkadlo môže pôsobiť očarujúco s pridaním podsvietenia. Kúpiť si môžete zrkadlo s už zabudovaným osvetlením alebo si ho pridať sami podľa vášho výberu. Takéto zrkadlá sú potom ideálne pre pánov na holenie a pre dámy pri líčení. Odporúčame ich do kúpeľní, kde nie je dostatok prirodzeného svetla.

Autor: Autor: Falťanová/ipeknebyvanie.sk