Hydromasážna vaňa vám prinesie relax a pôžitky v pohodlí svojho domova

Už aj obyčajný teplý kúpeľ je veľmi príjemný a prispieva k uvoľneniu, osvieženiu a odbúraniu stresu. V kombinácii s hydromasážou poskytuje dokonalý relax a regeneráciu pre unavené telo.

Dnes už nie je problém zaobstarať si rôzne tvarovanú vaňu s hydromasážnym systémom a využívať tak blahodarné účinky vody. Ak si vyberiete vaňu priestorovo, tvarovo aj ekonomicky vhodnú do vašej kúpeľne, výrobcovia vám vedia zostaviť hydroterapiu na mieru, podľa vašich požiadaviek. Aby ste sa vyhli zbytočným problémom a komplikáciám, rozhodnite sa pre ňu ešte pred začiatkom prestavby či výstavby. Podľa tvaru vane a masážneho zariadenia sa vopred určí miesto na prívod elektriny a vody, odpad, servisný a vetrací otvor. K masážnej vani je potrebný elektroprívod 230 V vybavený samostatným ističom a prúdovým chráničom.

Hydromasážne systémych vedia výrobcovia namontovať aj do existujúcej vane. Nedá sa to ale v kúpeľni. Vaňu je potrebné demontovať, doručiť výrobcovi a spätne inštalovať. Stojí teda za zváženie, či je to reálne a ekonomicky zaujímavé.

Prečítajte si aj o ladných krivkách v kúpeľni

Hydromasáž alebo perlička?

Princíp hydromasáže je jednoduchý, využíva pri terapii uzatvorený obeh vody. Voda nasávaná z priestoru vane pomocou čerpadla je obohatená vzduchom a cez špeciálne bočné trysky vháňaná späť do vane. Prúd vody z trysiek tak príjemne masíruje telo.

Perličková masážna terapia je jemnejšia, namiesto vody masíruje telo prúdiaci vzduch vháňaný cez trysky umiestnené väčšinou na dne vane. Môžete sa rozhodnúť pre jeden z týchto systémov ale aj pre ich kombináciu. Do chodu ich možno priviesť jednoducho pneumatickými spínačmi, ktoré systém zapnú a vypnú. Vyšší komfort poskytuje elektronické ovládanie, ktoré okrem zapnutia a vypnutia systému umožňuje aj reguláciu intenzity masáže. Tiež ponúka možnosť doplniť systém osvetlením, colorterapiou, dohrevom vody alebo automatickou dezinfekciou. Ideálne je, keď sa hydromasážna vaňa používa len na hydroterapiu. Mydlo a šampón spolu s nečistotami sa môžu usádzať v potrubí a tryskách. Ak nie je vaňa vybavená automatickou dezinfekciou, raz za 2 - 3 mesiace je nevyhnutné urobiť preplach dezinfekčným prostriedkom pridaným do teplej vody po hydroterapii, potom zapnete hydromasážne čerpadlo na približne 15 minút. Týmto spôsobom sa dôsledne dezinfikuje celý hydromasážny systém.

Ak si neviete rady s kúpeľňou v paneláku, poradíme vám v marcovom Peknom bývaní, ktoré je už na stánkoch.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk