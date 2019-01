Ktorý sprchový kút vám zaberie menej miesta: Oblý alebo hranatý? Budete prekvapení

Nie je lepšia vaňa?

Nuž, ako pre koho, ale sprcha vám ušetrí čas, tak isto aj náklady na množstvo spotrebovanej vody, veľmi ľahko sa udržiava v čistote práve sprchový kút. Tiež oceníte jeho bezbariérový prístup nielen pri zlomeninách a vyššom veku, ale aj keď máte menšie deti, no a vyrobiť si sprcháč na mieru ide omnoho rýchlejšie ako vaňa na mieru.

Dva tvary sprchových kútov

Existujú na svete všelijaké dizajny, to už ste asi zistili, ale medzi základné a najčastejšie volené patria dva - oblý alebo hranatý. V našej galérii sa môžete presvedčiť, že oba vedia byť skutočne moderne a dizajnovo poňaté a vedia byť ozdobou kúpeľne. Pri rozhodovaní je potrebné zvážiť štýl kúpeľne, ktorý máte.

Nejde len o váš vkus

Áno, štýl kúpelne je jedna vec, ale nemali by ste sa však rozhodovať len na základe toho, čo sa vám páči. Platí, že ak máte malú kúpeľňu, mali by ste siahnuť po oblom sprchovom kúte. Ide síce len o centimetre, ale práve vďaka jeho zaobleniu ušetríte nejaké miesto v priestore, ktoré by vám hranatý kút jednoznačne ukrojil. Poznáte to, v kúpeľni (ale aj v živote) je každý centimeter dobrý.

Čo je lepšie?

Individuálne preferencie sú, samozrejme, normálne, ak však máte kúpeľňu, v ktorej sa nemusíte limitovať priestorom, odporúčame pustiť sa do obdĺžnikového. V takomto kúte je možná sprcha aj v dvojici, aj v trojici a ľahšia manipulácia vás čaká aj pri umývaní malých detí.

Nemôžem umiestniť kút do rohu

Väčšina z nás má sprchový kút v rohu, takže má iba dve sklenené časti a dve steny. Dispozície v bytoch sú však rôzne, ale nemusíte mať obavy, sprchový kút môžete umiestniť aj na rovnú stenu. Budete mať teda tri sklenené časti a vzadu iba jednu stenu. Čaká vás síce viac umývania, ale tak to už v živote chodí. Všetko má svoje pre aj proti.

Autor: Zuzana