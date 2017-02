Kúpeľňa biela či farebná? Výber ovplyvnia vaše pocity a sympatie k farbám

Biela je najvhodnejší podklad pre rôzny doplnky a dekorácie. Vynikne na nej napríklad zrkadlo so zaujímavým rámom či originálne vešiačiky.

No a napokon, biela nepodlieha móde, no môže sa stať, že bude pôsobiť stereotypne. Vtedy to chce rýchle zmeny v podobe farebných zásahov.