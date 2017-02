Malá kúpeľňa? Žiadny problém! Týchto 6 trikov vám s priestorom pomôže!

Ruku hore, kto bojuje s problémom maličkej kúpeľne. Je to klasický problém najmä obyvateľov panelákových bytov, kde sa na priestore pre sanitu šetrilo na každom centimetri. Aj preto mnohí vymieňajú vane za sprchové kúty, zmenšujú umývadlá a posúvajú práčky do kútov. To všetko na úkor úložného priestoru, ktorý v miestnosti, akou je kúpeľňa predsa len potrebujeme. My tu dnes máme pár nápadov, ako dokonale pracovať s priestorom, ktorý na prvý pohľad neponúka veľa možností.

Nad hlavou

Myslite na každý kúsok priestoru, aj na ten nad hlavou, resp. lepšie povedané nad dverami. Šikovná polica lemujúca vrchnú hranu zárubne poskytne dokonalý úložný priestor, ktorý určite príde vhod!

Dokonale ukryté

Odkladací priestor sa dá nájsť aj v zdanlivo nemožných miestach. Čo takto vyklápacie steny chrániace telo vane alebo zásuvky ukryté v zrkadle? Myslite na to, že posuvné systémy ušetria neuveriteľné množstvo priestoru (tak ako napríklad klasické dvere vymieňame za posuvné).

Hĺbka

Pri kupovaných kúpeľňových zostavách často pracujeme s priestorom neprakticky. Je dôležité myslieť na hĺbku skriniek, ktorú môžeme využiť do posledného centimetra. Znovu postačí posuvný systém alebo jednoduché košíky, v ktorých na seba potrebné kozmetické či čistiace výrobky ľahko navrstvíte.

Nad toaletou

Priestor, na ktorý často zabúdame je ten, ktorý sa nachádza nad toaletou. Často zíva prázdnotou aj napriek tomu, že je to ideálne miesto na pár políc!

Dvere

Jednoduchými háčikmi, ktoré pripevníte na dvere získate priestor na uteráky, župany alebo sem zavesíte pár košíkov s drobnosťami.

Kúpeľňový záves

Ani kúpeľňový záves nie je miestom, ktoré treba vynechať. Typické, sieťované závesy umožnia mať všetko pri sprchovaní poruke bez toho, aby ste nablízku museli mať čo i len jednu policu.

