Máte 3 minúty a plánujete rekonštrukciu kúpeľne? Tak toto VIDEO musíte vidieť!

Brad so svojou manželkou potrebovali zmenu. Vo svojom dome mali len malú kúpeľňu, na ceste bábätko a takmer žiadne financie nazvyš. Do rekonštrukcie sa teda pustili sami a nezabudli na stenu pripevniť kameru. Takže dnes si ich podarenú rekonštrukciu môžeme spoločne pozrieť. Je inšpirujúca.

Celých 6 týždňov páru trvalo, kým svojpomocne prerobil malú kúpeľňu pri hlavnej spálni. Bol tu vstavaný sprchovací kút, biele steny, nie veľmi vľúdne vyzerajúci krémový obklad a hlavne málo miesta. Prvým krokom bolo všetkého pôvodného sa zbaviť. Zmizla nie len sanita či skrinky, ale išlo sa do hĺbky a búracím prácam sa nevyhla ani priečka spájajúca sa so spomínanou spálňou. Tá sa o niekoľko centimetrov posunula a vytvorila tak väčší priestor pre kúpeľňu.

Nezabudnime podotknúť, že pár, ktorí pracoval na svojej kúpeľni samozrejme deň čo deň chodil do práce a manželka Brada bola v tom čase už v siedmom mesiaci tehotenstva. Ani tak sa však nedali odradiť a do príchodu dieťatka stihli položiť nový strop, vytvoriť priestranný sprchovací kút s murovaným sedením, vykachličkovať, založiť sanitu aj nový nábytok a tadá. Nová, čiernobiela kúpeľňa je na svete. Pozrite sa teda, ako im to išlo!

