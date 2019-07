Ou, toto všetko sa stane, keď si dáte do kúpeľne NESPRÁVNE umývadlo

Umývadlo je nutnosťou každej kúpeľne. Dve sú výhodu najmä v prípade, ak počas rannej kúpeľňovej špičky potrebujete byť na území kúpeľne viacerí. Ako však zladiť tieto dva elementy s celkovou kompozíciou, aby zapadli do priestoru ako ozdoba a nie ako nutnosť?

Ide to aj s minimalizmom

Skúste umiestniť do kúpeľne vzorovanú podlahu a dvojkombináciu umývadla so skrinkou nechajte v čisto minimalistickom dizajne. Prečo je to dôležité? Aby sa vám nebili vzory, ale aby kúpeľňa zas nevyzerala sterilne ako nemocničná umyváreň.

Skúste škandinávsky štýl

Nebude to lacné, nebude to ani jednoduché, ale bude to stáť za to. Pretože rýchle a lacné riešenia pôsobia obvykle tuctovo, a to vy nechcete, ak zatúžite po škandinávskom štýle kúpeľne. Ten stojí na drevených základoch a masívnom kameni.

Ak máte priestrannú kúpeľňu, tieto tmavšie motívy jej spravia náramne dobre. Dokonca aj umývadlá môžete od seba umiestniť v dostatočne veľkej vzdialenosti, aby ste na seba pri umývaní zubov nefŕkali vodu.

Osviežte sa zeleňou

Skvelý nápad ako si osviežiť dve umývadlá vedľa seba je zelený predel. Neuveríte ako štýl džungle osvieži dva kúsky sanity. Ako na to? Pri dostatočnom svetle môžete medzi dve umývadlá nainštalovať rad črepníkov so zeleňou. Ak nemáte prirodzené svetlo, môžu to byť aj kvety umelé, ale aj vázička s rezanými kvetmi vnesie do priestoru adekvátne živé osvieženie. Len skúste.

Dvojjedinosť

Jednou z možností ako implementovať dve umývadlá, je spraviť z nich jedno. Teda opticky. Tak vytvoríte jednoduchou zmenou v kúpeľni priestor, kde umývadlom bude vanička s dvomi odtokmi alebo môžete siahnuť po jednoliatnej keramike, ktorej budú dominovať umývadlá bez spodnej skrinky. Riešenie plné ľahkosti.

Nenápadná skrinka

Zaujímavou možnosťou je inštalovať naprieč hlavnou stenou kúpeľne peknú skrinku z dreva, skla, mramoru, výber je už len na vašom vkuse, a v nej mať vsadené dve umývadlá. Na prvý pohľad to bude len skrinka v kúpeľni, ku ktorej keď pristúpite, uvidíte, že si dokážete umyť ruky aj dvaja. Takéto zakamuflovanie sanity sa hodí napríklad do menších kúpeľni, kde by sa dve umývadlá tvárili príliš natlačene.

