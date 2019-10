TOTO je najnechutnejšia vec vo vašej kúpeľni: Meníte ju aspoň raz za rok?!

Hygienická pasca menom WC kefa!

Veríme, že ju aj vy na svojej toalete máte, je totiž praktickým a každodenným pomocníkom pri udržiavaní hygienicky čistej toalety. Vlastne, možno ste si to doteraz len mysleli! Môže to byť aj úplne naopak. WC kefa totiž predstavuje poriadne hygienické riziko. Viete, ako sa o ňu starať a ako často ju meniť?!

Keďže patrí na každé WC, rozhodne by ste ju mali mať aj vo svojej domácnosti. Je nevyhnutná pri základnej údržbe toalety, ale aj pri jej pravidelnom čistení, ktoré by malo byť aspoň raz týždenne. Čo však zvyčajne po použití kefy človek spraví? Postaví ju naspäť do stojana. A tu naplno nahráva do karát rôznym baktériám a vírusom, ktoré majú na tomto mieste dokonalé podmienky na množenie. Potom už len stačí, kým si počkajú na vhodnú obeť.

Jednoduché kroky

Než si zakúpite toaletnú kefu a stojan, mali by ste si spraviť malé plánovanie. Možno ste chceli mať všetko v miestnosti zladené, preto vyberáte držiak na toaletný papier a WC kefu so stojanom z jednej série. Pred kúpou sa uistite, že máte možnosť samotnú kefu alebo jej hlavicu odmontovať a vymeniť za novú.

Náš tip: Hlavicu kefy - ak je skrutkovacia, meňte dvakrát ročne, prípadne vždy, keď štetiny zmenia farbu, zvyčajne zahnednú. Niektoré rúčky umožňujú odskrutkovanie opotrebovanej hlavice, iné si vyžiadajú kúpu úplne novej kefy.

Čo so stojanom

Stojan alebo nádoba, do ktorej kefu umiestňujete, by mala poskytovať možnosť odkvapkania prebytočnej tekutiny z kefy a jej uschnutie, inak sa v tomto vlhkom prostredí budú množiť neželané baktérie i vírusy. Preto pravidelne, vždy pri čistení toalety, nazbieranú tekutinu vylejte a nádobu i kefu vydezinfikujte. Môžete to spraviť čistiacim prostriedkom na toaletu alebo pomocou alkoholu.

A kam položiť kefu, aby hygienicky uschla? Použite malý trik. Položte kefu na toaletu tak, aby samotná kefa ležala nad WC misou a zaklopte dosku. Takto udržíte kefu vo vodorovnej polohe a ona môže jednoducho uschnúť.

Keď je reč o pomôckach na čistenie toalety, v mnohých domácnostiach sa na zvýšenie priechodnosti toalety používa aj gumový zvon. Je vhodný nielen na toaletu, ale aj na odtoky. Tu opäť platí pravidlo, že po každom použití by ste mali zvon vydezinfikovať a nechať voľne uschnúť na vzduchu. Nepokladajte vlhký či mokrý zvon na podlahu, len tým ďalej šírite nebezpečné baktérie.

Náš tip: Pravidelne utierajte rúčku kefy antibakteriálnou vlhčenou utierkou. Oplatí sa hneď utrieť aj okolie, pretože pri použití zvyčajne časť vody kvapne aj na podlahu.

Autor: Agáta