Zaostrené na škáry v kúpeľni: 6 tipov na ich údržbu

1.Cementové škárovacie hmoty s nízkou nasiakavosťou stačí pravidelne umývať zároveň s obkladačkami. Ak nemáte špeciálny prípravok, stačí voda a bežne dostupný čistiaci prostriedok. Tieto typy hmôt veľmi dobre odolávajú napríklad rozliatej káve, vínu alebo akýmkoľvek bežným nečistotám. Určite ale pomôže, ak hneď odstránite znečistenie vlhkou handrou a nenechávate zbytočne dlho pôsobiť, zvlášť agresívne prípravky. Epoxidové škárovacie hmoty sa veľmi ľahko udržujú, pretože sú nenasiakavé a vysoko chemicky odolné.

2.Napriek pravidelnej údržbe, najmä biele a svetlé škáry, časom zájdu, zožltnú či zosivejú a stále vyzerajú ako špinavé. Takéto škáry cielene čistite kefkou na zuby alebo na topánky saponátom alebo bieliacim prípravkom. Ak to nepomáha, potom, treba siahnuť po takzvanom obnovovači škár, čo je špeciálna farba, ktorá je schopná vniknúť do povrchovej štruktúry škárovacej hmoty a vytvoriť farebný odolný film s dlhou životnosťou. Sú dostupné v rôznych farebných odtieňoch. Pomocou zubnej kefky by bolo ale náročné čistiť zájdené škáry na podlahe, tu najlepšie pomôže parný čistiť. Horúca para rozpustí rýchlo a tiež dokonale nečistoty a podlaha alebo steny sa rýchlo vyčistia.

3.Štandardné škárovacie hmoty je možné aj pravidelne impregnovať špeciálnym silikónovým impregnátorom, ktorý vnikne do štruktúry a po vyschnutí je transparentný a schopný znížiť nasiakavosť aj špinivosť škáry. Dokáže ochrániť dokonca aj pórovitý obklad alebo dlažbu.

4.Takáto údržba ale nestačí, v namáhaných miestach, ako sú časti sprchové kúta nad vaničkou alebo okolo vane. V týchto miestach sa škáry oveľa rýchlejšie špinia a starnú ako obklad, o zapríčiňuje neustála vlhkosť. V takomto prostredí sa dobra darí aj plesniam, spozorujete ich ako čierne škvrny na škárach. Vtedy je nutné použiť dostupné prostriedky na ničenie plesní. Ak chcete vzniku plesní zabrániť úplne preškárujte celú plochu proti plesňovou škárovacou hmotou.

5.Ak je na všetky predchádzajúce rady neskoro a škáry sa nedajú vyčistiť, potom je na rade už spomínaná opravná farba. Naneste ju štetcom. Nevadí, ak sa podarí vybehnúť aj na odklady. Po zaschnutí farbu z hladkých obkladov ľahko umyjete, v škárach by mala ostať a zakryť všetky škvrny a fľaky.

6.Možná, ale obtiažna je aj výmena škárovacej hmoty. Treba na to špeciálne náradie, ktorým sa odstráni pôvodná škárovacia hmota. Po vyčistení a vysušení škáry možno naniesť novú škárovačku. Výhodou je, že môžete použiť súčasné samočistiace škárovacie materiály, ktoré chránia pred vlhkosťou a plesňami.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk