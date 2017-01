A bolo svetlo: LED technológia sa deň čo deň zlepšuje, zabudnite na klasiku

Nízka spotreba, dlhá životnosť a farba svetla na želanie. To všetko reprezentuje LED technológia, ktorej otec je kanadský vedec Nick Holonyak. V roku 1962 predstavil svetu prvú použiteľnú LED diódu, no medzitým sa jej vývoj posunul dynamicky dopredu. Bežná LED žiarovka dnes vydrží 50-tisíc hodín, ušetrí peniaze za energie a zároveň prináša domov až umelecké zážitky zo svetelnosti. Nie je dôvod ostávať pri klasickej žiarivke.

Svetelný tok

Pri výbere LED-ky zabudnite na klasický údaj vo wattoch. Nič nehovorí o svietivosti, pretože tú určuje nielen použitá elektrotechnika v žiarovke, ale aj počet diód a ďalšie parametre. Základom je určenie lúmenov, teda svetelného toku, ktorý dokáže zo seba dostať. Na zorientovanie použite príklad s klasickými edisonovskými modelmi. Napríklad 60 W žiarovka zodpovedá svietivosti 700 lúmenov a 75 W je totožná s hodnotou približne 930 lúmenov. Podľa týchto hodnôt ľahšie určíte, čo je pre vás vhodné.

Sledujte CRI

Skratka CRI znie trochu medicínsky, ale ide o index podania farieb, po anglicky color rendering index. Po lúmenoch predstavuje druhý najdôležitejší parameter pri výbere osvetlenia. Vypovedá, ako hodnoverne sa budú javiť pod svetlom farebné objekty. Nízke hodnoty CRI môžu negatívne pôsobiť na psychiku, vyvolať depresie a zmeny nálad.

Ženy majú pri ňom dokonca problém správne sa nalíčiť. Na porovnanie, klasické slnečné svetlo má index CRI 100. Podľa pravidiel Európskej únie pre obytné priestory sa vyžaduje CRI vyššie ako 80 a pre vonkajšie priestory viac ako 65. V niektorých prípadoch na obale produktu chýba tento údaj, no musí byť dostupný na stránkach výrobcu. Ak ho nepoznáte, žiarovku radšej nekupujte.

Svetelný uhol

Tretím kritériom výberu je uhol svietivosti. Všesmerovú žiarovku oceníte napríklad v ozdobných lampách, vo veľkých lustroch, guľových a hranatých aj umeleckých svietidlách. Tento typ vyžaruje svetlo všetkými smermi, pôsobí ozdobne a vhodný je napríklad aj do kúpeľne, do trubicových svietidiel nad zrkadlami.

Ak vyberáte žiarovku do klasických stropných svietidiel, nemá veľký význam vyberať väčší uhol vyžarovania ako 180 stupňov. Aj tak by smerovalo do stropu, kde ho nepotrebujete. Iným prípadom sú bodové svetlá a akcentové osvetlenie s cieľom zvýrazniť istú časť interiéru. Pri nich je snaha zachovať silný lúč svetla a súčasne neoslňovať okolie, vhodný je uhol do 60 stupňov.

Vždy je vhodné počítať aj s výškou umiestnenia svietidla. Pri nižšom strope sa hodí skôr väčší uhol svietenia, pri vysokom na osvietenie rovnakej plochy stačí aj menší uhol. Ideálne osvetlenie miestnosti ponúka difúzne svetlo – svietidlo veľkých rozmerov s opálovým difúzorom. Pričom platí: Čím väčší difúzor, tým menšie je oslnenie, väčšia rovnomernosť a svetlo v interiéri pôsobí prirodzenejšie.

Tunable White

Donedávna bol pri LED-kách problém namiešať správnu farbu svetla a voľba ostávala medzi studenou a teplou bielou. Studená, nad 5 500 kelvinov, obsahuje výraznú modrú zložku spektra, ktorá môže byť škodlivá, dokáže rozrušiť psychiku, skrátiť spánok a dokonca spôsobuje vyšší výskyt obezity. Teplá biela je príjemnejšia, pôsobí uvoľňujúco a dokonale nás pripravuje na spánok.

Najlepšie riešenie je tunable white, ktoré je jedinečné rozsahom bielej farby a prináša najvyššiu zhodu s denným svetlom. Pomocou smartfónu alebo ovládača možno voliť a zmiešavať rozsah bielej od teplej až po studenú, a tak si nastavovať osvetlenie podľa potreby. Kým pri večernom posedení a relaxe je lepšie nastaviť teplú bielu minimálne 3 000 kelvinov, pri práci studenú do 5 500 kelvinov.

Inteligencia bez búrania

Pri otázke inteligentného osvetlenia mali mnohí hlavu v smútku pri predstave renovácie elektrických rozvodov. Náhrada starého vedenia tak bola možná prakticky len pri komplexnej rekonštrukcii, prípadne v novostavbe.

V súčasnosti už inteligentne riadené osvetlenie takéto rekonštrukcie nepotrebuje. Ovládať LED svetlá možno jednoducho pomocou mobilu cez bluetooth a wi-fi. Nie je potrebné meniť rozvody, aby ste ocenili zmeny farebnosti, prípadne nastavili rôzne efekty.

Ochrana vo vlhku

Bežné žiarovky možno používať bez obmedzení aj v kúpeľni. Čo sa týka LED pásikov, situácia je iná. Vyžadujú hliníkové profily ktoré im zabezpečia minimálne krytie IP54. Pre náročnejšie aplikácie treba LED pásiky zaliať do profilu do dielektrickej živice, ktorá im zabezpečí až IP68.

Hliníková lišta zároveň poskytuje dostatočné chladenie pre LED čipy, zlepší efekt a predĺži životnosť samotného zariadenia.

Riešite osvetlenie? Nechajte to na odborníka. Pri súčasnej kvalite LED produktov vám zaručí ich životnosť na viac ako 20 rokov. Už nikdy nebudete musieť vymieňať žiarovku a ušetríte. Navyše sa vyhnete zlým parametrom osvetlenia či rôznym farebným odtieňom LED zdrojov.

Ing. Zlatko Balaš

www.svetelnestropy.sk

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Marek MITTAŠ