Legislatíva sa mení: viete, čo všetko musí spĺňať nový vysávač?

Na základe nariadenia Európskej Komisie sa po 1. septembri 2017 budú do obchodov dopĺňať len vysávače s menovitým príkonom do 900 W. Podľa platnej legislatívy však nebudú len energeticky úspornejšie. Zároveň by mali byť tichšie, vydržať dlhšie a lepšie povysávať prach.

Výrobcovia sú pripravení

Zmeny v legislatíve sa týkajú všetkých vysávačov priamo napájaných elektrickou energiou. Naopak, sprísnené kritériá sa nevzťahujú na batériovo napájané alebo ručné batériové vysávače. Vo všeobecnosti sa zvýšia požiadavky na účinnosť vysávania, no pribudnú aj nové. „Doposiaľ žiadna legislatíva nestanovovala minimálnu životnosť časti výrobkov. Momentálne legislatíva vyžaduje testovanie minimálnej prevádzkovej životnosti motora najmenej 500 hodín a minimálnu trvanlivosť hadice 40 000 kmitov vykonaných pri zaťažení,“ vysvetľuje Andrej Hrdlička, generálny riaditeľ Združenia európskych výrobcov domácich spotrebičov CECED Slovakia a dodáva: „Výrobcovia sa na tieto zmeny pripravovali už niekoľko rokov, preto dnes disponujú technológiami, vďaka ktorým dokážu nové požiadavky splniť.“

Jeho slová potvrdzuje aj Jana Krajčovičová z Miele Slovensko: „Miele má už dlhšiu dobu v ponuke aj modely s príkonom 800 W, faktom však je, že slovenskí zákazníci hľadajú predovšetkým silné vysávače. Určite bude chvíľu trvať kým sa sami presvedčia, že rovnako kvalitne dokážu vysávať aj modely s nižším príkonom.“

Testy nad rámec legislatívy

Výrobcovia musia splnenie noriem preukázať. Hoci zákon povoľuje aj tzv. samocertifikáciu, väčšina značiek necháva svoje výrobky pred spustením sériovej výroby testovať v nezávislých laboratóriach, mnohé aj v podstatne náročnejších podmienkach. „Žiadna bežná situácia sa náročnosťou nevyrovná nášmu produktovému testovaniu,“ vysvetľuje Jana Krajčovičová z Miele. Platí to aj o nových parametroch. „Naše sacie hadice sú v laboratóriách napínané a ohýbané až 120 000 krát. Dlhodobo tiež testujeme životnosť vysávačov na 20 rokov pri priemernej dĺžke používania 45 minút týždenne s maximálnym sacím výkonom,“ dodáva. Podľa Andreja Hrdličku je rozšírenie záruky na jednotlivé súčasti výrobkov súčasťou obchodnej stratégie čoraz väčšieho množstva značiek: „Každý renomovaný výrobca má snahu poskytnúť zákazníkovi aj pridanú hodnotu nad rámec požiadaviek stanovených zákonom, čo je v konečnom dôsledku pre spotrebiteľa len dobrou správou.“

Ako sa testujú vysávače Miele:

opláštenie a kolieska vysávačov musia vydržať až 16 500 nárazov, napr. na prah dverí

káble Miele sú viac ako 10 000x odmotané a znova navinuté

podlahová hubica Miele musí zvládnuť 2 000 km na rôznych podlahových krytinách, pričom 60 000-krát prekoná kobercom prekrytý prah dverí.

Ako čítať energetický štítok

energetická trieda účinnosti

Od 1. septembra budú môcť byť do predaja uvádzané len vysávače s energetickou triedou účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C a D. Z trhu tak postupne „zmiznú“ modely s triedou energetickej účinnosti E, F a G. Výsledná hodnota sa získava na základe dvojhodinového testu, počas ktorého musí vysávač pri maximálnom výkone a stanovenej rýchlosti motora 8 000 otáčok/s povysávať plochu s veľkosťou 87 m2 a presne stanoveným množstvom nečistôt. Počas testu sa sleduje množstvo spotrebovanej elektrickej energie, kvalita vysatia a zároveň aj množstvo prachu, ktoré sa dostane cez netesnosti a filtre mimo vysávač.

Legislatíva sprísňuje účinnosť vysávania na rôznych typoch podláh. Nové vysávače musia mať schopnosť odstraňovania prachu na koberci najmenej 75 % (doteraz 70 %) a najmenej 98% (doteraz 95%) na tvrdej podlahe.

Hoci maximálna hranica reemisie - teda množstva prachových častíc, ktoré sa pri vysávaní dostanú späť do ovzdušia – bola stanovená aj v minulosti, nijako neobmedzovala predaj vysávačov, ktoré túto hranicu nespĺňali. Po novom nemôže byť reemisia prachu vyššia ako 1 %. V praxi to znamená, že výrobok v triede A neprepustí cez filtre a netesnosti výrobku viac ako 0,13 % prachu a nečistôt.

V prípade výberu vysávača podľa kritéria hlučnosti je pre zákazníka dôležitý každý jednotlivý decibel. Kým v doteraz bola maximálna hlučnosť limitovanými len všeobecnými predpismi týkajúce sa zdravia, po novom hladina akustického výkonu nesmie byť vyššia 80 dB(A).

Autor: PR článok