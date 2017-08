Nábytok vyrobený na mieru: Nie je stolár ako stolár (1. časť)

Viete, čo stolári nemajú radi? Keď prídu na zameranie nábytku a až na mieste zistia, že manželka má inú predstavu ako manžel a ešte sa nestihli dohodnúť, čo a ako vlastne, chcú. Je to, ako keby ste prišli ku kaderníčke a nevedeli, či sa chcete dať ostrihať, nafarbiť si vlasy, alebo len učesať. Predtým ako stolára alebo výrobcu nábytku na mieru oslovíte, mali by ste mať jasno, čo chcete, ako to chcete a kde to chcete.

Dobrý stolár vám veľmi rád poradí pri výbere materiálu, kovania a spracovaní niektorých detailov. Určite však nemôžete čakať, že nábytok aj navrhne a určí, akej má byť farby. Niektorým stolárom úplne postačí, keď máte predstavu, ktorú si už sami prenesú na papier, iní potrebujú aj návrh od nábytkového dizajnéra či architekta.

Cena je vždy dôležitá

Hľadáte dobrého a lacného stolára? Takého určite nenájdete. Nábytok na mieru sa vyrába presne podľa vašich požiadaviek z kvalitného materiálu a stolár sa na tom podieľa holými rukami. Navyše máte v cene dovoz a montáž, takže treba rátať s tým, že cena môže byť vyššia ako v predajniach s nábytkom vyrábaným sériovo. Samozrejme, ceny jednotlivých výrobcov sa líšia. Nič vám nebráni v tom, aby ste si dali vypracovať cenovú ponuku u viacerých stolárov a výsledok nakoniec porovnali. Dajte si však pozor na to, aby stolári počítali s rovnako kvalitným materiálom a spôsobom opracovania.

Keď hovoríme o nábytku na mieru, zväčša sú to vstavané šatníkové skrine, kuchynské linky, postele na mieru, detské izby alebo obývacie steny. Ide o nábytok, ktorý potrebujete na mieru prispôsobiť a začleniť do priestoru. Patria sem aj dizajnové kúsky, ktoré v obchodoch nenájdete, alebo nábytok špecifických rozmerov. Osloviť stolára sa však neoplatí, ak chcete iba poličku na stenu alebo obyčajný stolík vedľa kresla.

Fušer vs profesionál

Predstavu máte, s vyššou cenou rátate, lebo viete, že za kvalitu sa platí, ale neviete, kde hľadať. Nájsť dobrého stolára alebo firmu, ktorá sa venuje stolárskej výrobe, je v súčasnosti naozaj náročné. Trh je presýtený domácimi stolármi, ktorí svoje zákazky riešia takpovediac na kolene, a výsledok nemusí byť vždy stopercentný. Stolár má mať potrebné technické vybavenie, dostatok skúseností a priateľský prístup. Rovnako dôležitá je manuálna zručnosť, zmysel pre detail a zodpovedné dodržiavanie sľúbených termínov. Ak navyše stolár svoju prácu vykonáva preto, lebo ju má rád, je to veľké plus.

