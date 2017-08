Nábytok vyrobený na mieru: Nie je stolár ako stolár (2. časť)

>>> 1. časť seriálu nájdete priamo TU <<<

Dobrý stolár vám veľmi rád poradí pri výbere materiálu, kovania a spracovaní niektorých detailov. Určite však nemôžete čakať, že nábytok aj navrhne a určí, akej má byť farby. Niektorým stolárom úplne postačí, keď máte predstavu, ktorú si už sami prenesú na papier, iní potrebujú aj návrh od nábytkového dizajnéra či architekta.

Nenahraditeľné referencie

Spokojní zákazníci sú najlepšia reklama. Ak u niekoho vidíte peknú kuchynskú linku, spýtajte sa na výrobcu a jeho referencie.Hľadáte na internete? Aj tam dnes nájdete množstvo informácií. Referencie sú dokonalou vizitkou každého majstra a firmy. Vždy však platí, sto ľudí, sto chutí a zo stolára jednoducho musíte mať dobrý pocit už pri prvom kontakte alebo zameriavaní.

Nie je stolár ako stolár

Pri hľadaní toho pravého výrobcu narazíte na rôznych stolárov. Prvou kategóriou sú stavební stolári, teda tí, ktorí vyrobia kvalitné dvere alebo okná na mieru. Ak túžite po drevenom schodisku, tiež treba osloviť stavebného stolára.

Ani nábytkári však nie sú všetci rovnakí. Napríklad, ak máte záujem o nábytok z masívu, je potrebné na to hneď na začiatku upozorniť. Nie každá firma má stroje, ktoré dokážu dobre narezať a spracovať masívne drevo. Iní sa zase radi zameriavajú len na konkrétny druh, najčastejšie to bývajú výrobcovia kuchýň na mieru. Osobitnou kategóriou sú tí, ktorí sa venujú nábytku do exteriéru, posedeniam alebo altánkom.

Postup v skratke

Telefonický, e-mailový alebo osobný kontakt stolára

Návšteva u vás doma – zameranie budúceho nábytku

Zaslanie cenovej ponuky

Váš súhlas/nesúhlas s cenou a podmienkami

Objednávka

Výroba nábytku

Dovoz a montáž nábytku priamo u vás doma

Autor: Iveta Madigárová-Čujdíková, Katka Šatanková