Cítite sa v byte zle? Premiestnite nábytok podľa týchto zásad šťastia a zmení sa to

Nedarí sa vám a cítite sa v byte akosi zle? Zrejme máte rozmiestnený nábytok tak, že nemôže nastať harmónia. Prezradíme vám zásady šťastného rozmiestnenia.

Čo je to feng šuej dizajn a ako ho môžete využiť?

Už ste o ňom počuli? Mnoho ľudí si dizajn svojho obydlia mýli s dekorovaním. Ide však o dve rozdielne veci. V duchu feng šuej môžete nadizajnovať svoje bývanie tak, aby priestor pôsobil harmonicky a príjemne. Ako na to?

Neraz si dizajn pletieme s dekorovaním - avšak v prípade dizajnu hovoríme o úpravách, ktoré sú vopred naplánované pri renovácií či pri stavbe nehnuteľnosti. Nejde len o umiestnenie doplnkov či nábytku v priestore. Ide o celkový koncept, ktorý bude mať zásadný vplyv na prúdenie energie v byte.

Už pri plánovaní by ste mali dbať na isté zásady, aby ste energiu chi nenechali zbytočne utiecť, na druhú stranu jej nesmiete ani stavať do cesty prekážky, ktoré by jej prúdenie zastavili či výrazne spomalili.

Pozor na dvere

Vchodové dvere by v dome nemali byť v jednej línii so zadnými. Ak vytvoríte medzi týmito dvoma miestami priamu líniu, energia, ktorá vchádza do príbytku, okamžite zamieri von. Chi by mala v priestoroch cirkulovať.

Žiadna spálňa nad garážou

Môže to vyzerať ako ideálne riešenie, z pohľadu zásad feng šuej však nie je. Spálňa je miestom pre naberanie a posilňovanie vášho zdravia a vzťahov, pričom garáž ako technická miestnosť je jej presným opakom. Do garáže vchádzame a vychádzame autom, ide o pohyblivú energiu, zároveň tam neraz skladujeme dlhodobo sezónne a iné veci, vďaka čomu okolo týchto predmetov energia stagnuje.

Schodisko presuňte

Ak máte možnosť, nedávajte schodisko priamo ku vchodovým dverám. Energia, ktorá k vám prichádza vchodovými dverami, sa takto rýchlo presúva na poschodie a ostatné priestory obchádza. Vznikne tak nerovnováha a vy možno čoskoro zistíte, že niektoré miestnosti či priestory prakticky nedokážete využiť.

Kúpeľňa nad vchodovými dverami

Aj toto je prešľap, ktorý by ste vo svojom dome nemali dopustiť. Vchod je totiž portálom dobrej energie pre vaše bývanie. Z kúpeľne nad ňou táto energia rýchlo odteká a v dome jej potom nie je dostatok.

Zatiaľ čo pri stavbe a navrhovaní môžete zasiahnuť výraznejšie do dizajnu v duchu feng šuej, ak už nemôžete robiť stavebné zásahy, skúste pracovať s už existujúcou energiou. Vytvorte priestory, kde sa nekopia predmety a oblečenie, presvetlite miestnosti vhodnými farbami a dostatkom denného svetla i čerstvého vzduchu. Už tieto pomerne malé zmeny môžu výrazne kvalitatívne ovplyvniť váš život.

Autor: Agáta