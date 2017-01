Všetko o schodoch: Mali by byť funkčné, bezpečné i štýlové!

Zvlášť, ak sú schody umiestnené priamo v obývacej časti, mali by ste si dať záležať na ich dizajne, pretože výrazne ovplyvnia štýl a charakter interiéru. Za svoju výnimočnosť vďačia nielen tvaru, ale aj kvalitným materiálom.

Preferujú sa montované

Vďaka širokej ponuke montovaných systémov sa schody posunuli do polohy zariaďovacieho prvku. Okrem rýchleho, čistého a presného riešenia prinášajú výnimočný estetický zážitok ako celok i v detaile. Moderné schodiská sú ľahké a vzdušné, často bez podstupnice, takže priestor nezaťažujú. Vďaka medzerám medzi stupňami je zachovaná vizuálna kontinuita a dobré presvetlenie celého priestoru.

Sú späť

Opäť ožívajú aj monolitické schodiská, ktorých konštrukcia je súčasťou stavby preto ho treba naplánovať už pri projektovej príprave. Z betónu možno vytvoriť originálne tvarové riešenie schodiska. Kým v minulosti nebol betón pohľadovo dominantným materiálom a povrch stupníc aj podstupníc sa obkladal rôznym materiálom, dnes sa často ponecháva vo svojej prirodzenej podobe. Keď sa rozhodnete pre obklad betónových schodov, trend je použiť rovnaký materiál, z akého je ostatná podlaha. Dosiahnete tak celistvosť a plynulosť interiéru.

Konštrukcia ako dizajn

Moderné schodiská sú obvykle riešené ako schody so spodnými alebo bočnými schodnicami, ktoré sú ukotvené do podlahovej a stropnej dosky. Žiadnu pomocnú konštrukciu nepotrebujú samonosné schody, ktorých medzipodesty alebo jednotlivé stupne sú votknuté do steny na jednej strane. Preto pôsobia vzdušne, nerušivo a svojím vzhľadom zdanlivo popierajú gravitáciu. Hodia sa do veľkolepých priestorov, ale aj do takých, kde sa ráta každý centimeter.

Tam, kde nie je miesta nazvyš, poslúžia síce menej pohodlné, ale zato efektné točité schodiská. Bezkonkurenčne najmenšie množstvo priestoru zaberajú vretenovité schody. Ide o konštrukciu schodiska, pri ktorej sú všetky stupne ukotvené do stredového stĺpika. V moderných domoch sa preferujú pohodlné a komfortné priamočiare schodiská široké minimálne jeden meter a dlhé 4 až 5 metrov. V prípade nutnosti sa zatočenie nahrádza podestami a zalomenie schodiska do tvaru L alebo U.

Prispôsobivé

Modernou alternatívou sú segmentové systémy, ktoré ponúkajú veľkú flexibilitu pri tvarovaní schodiska. Nosná kostra je zložená z dielcov, ktoré do seba zapadajú podobne ako stavce chrbtice. Vďaka možnosti zmeniť smer ramena v ktoromkoľvek bode schodiska je veľmi jednoduché prispôsobiť tvar schodov pôdorysnému riešeniu podlaží. Väčšinou sú voľbou v prípadoch, keď je z úsporných dôvodov nutné vynechať medzipodestu.

Zohraté materiály

Výsledný výraz schodiska napokon určí jeho materiál. Praktické a obľúbené sú kombinácie dreva s kovom a skla s kovom. Výnimkou nie sú ani celodrevené a s popularitou loftov aj celokovové samonosné schodiská. Kým drevo zahrnie interiér teplom a zútulní ho, sklo ho schladí, a o to viac, ak k nemu vyberiete kovové zábradlie.

Na druhej strane však podporí moderný výraz interiéru. Pri oboch materiáloch uprednostnite matnú povrchovú úpravu, ak nechcete stále behať s handričkou a utierať stopy po každom odtlačku prsta. Svojich priaznivcov má aj prírodný kameň, z ktorého sa vyrábajú len vrchné vrstvy stupňov, pretože nepatrí k tým najlacnejším. Takéto schodisko pôsobí veľkolepým dojmom.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ