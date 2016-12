2. časť – Nakupujeme vianočné darčeky pre sladký domov: Obývačka!

Obývačka alebo spoločenská zóna nášho bývania všeobecne, je priestorom, kde najčastejšie trávime voľné chvíle s rodinou, priateľmi, prijímame hostí, je to akýsi uvítací salón nášho malého kráľovstva. Ako v každej inej izbe, aj tu sa chceme cítiť príjemne a ak chcete niekomu ušiť darček priamo na kožu práve do tejto izby, dnes vám trošku pomôžeme.

Technológiám zdar!

V obývacej izbe máme najčastejšie sústredenú čiernu techniku – televíziu, počítače (stolové aj prenosné), hi-fi sústavy a podobne. Ak chcete obdarovať niekoho, kto sa v technologických veciach vyžíva, určite nič nepokazíte sadou prídavných reproduktorov ku domácemu kinu, projektorom, vďaka ktorému sa rodinka počas dlhých zimných večerov bude cítiť ako vo vlastnom luxusnom kine alebo siahnite po univerzálnom diaľkovom ovládaní, ktoré sa dokáže napojiť na viacero zariadení v miestnosti naraz a tak namiesto desiatky malých krabičiek všetko zvládne jedna jediná.

Milovníkom vína

Keďže sa v obývačke často prijímajú návštevy, jedným zo šikovných pomocníkov, ktorých je dobré mať poruke, je stojan alebo chladiaci box na víno. Krásne stojany vám vyrobí každý šikovný kováč alebo stolár, pričom sami rozhodnete o tom, koľko fliaš udrží, z akého bude materiálu či farby. Pri chladiacich boxoch, ktoré sú už samozrejme o čosi finančne náročnejšou položkou, ide o profesionálne uskladnenie rovno niekoľkých desiatok fliaš pri tom správnom svetle, správnej teplote a vlhkosti prostredia a hodí sa pre náročnejšieho užívateľa.

Intímnejšia voľba

Ak vám viac vyhovujú darčeky s osobnou výpovednou hodnotou než tie na báze praktickosti, blízkeho človeka určite potešíte tým správnym záberom v krásnom rámiku. Fotografie pripomínajúce spolu strávené príjemné chvíle môžete dať vytlačiť do požadovaných formátov, dokonca ich dať vytlačiť na maliarske plátno či inú textíliu. Je to darček, dekorácia pri ktorej sa neskôr hostia pristavia a konverzačná téma je na svete.

Do mladej rodinky

Ak je vo vašej blízkosti mladomanželský pár alebo priatelia, ktorí si len nedávno zariadili nové bývanie, určite sa im budú hodiť aj praktické darčeky. V obývačke to určite bude niečo na servírovanie. Misiek a mís totižto nikdy nie je dostatok. V obchodoch môžete zvoliť medzi dreveným, keramickým, skleneným či moderným plastovým vyhotovením servírovacích mís, ktoré bude rodinka využívať jedna radosť.

Zeleň v zime?

A naším dnešným posledným tipom darčekov pre obývaciu izbu je zeleň. Aj keď sa to v zime zdá nie veľmi šťastnou voľbou, ak chcete podarovať izbovú rastlinu, postarajte sa hlavne o to, aby prežila prevoz. Profesionálne záhradkárstva vám ponúkajú na výber množstvo krásnych celoročne zelených rastlín, kvitnúcich krásavíc, no nič nepokazíte ani citrusom či zdravou bylinkou. Najprv však zistite, po akej rastline domáci túžia a pri každej ďalšej návšteve potom môžete pozorovať ako sa vášmu darčeku v novom domove darí.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk