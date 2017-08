Pokoj v meste: Navštívte s nami interiér, v ktorom sa snúbi drsnosť muža i kúsok romantiky

>>> Pozrite si toto krásne bývanie zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Interiér na prvý pohľad vyžaruje mužskú silu vďaka použitým drsným materiálom – betónu a kovu, minimalistickému nábytku a prevahe sivých tónov, no za drsnosťou sa skrýva romantická duša. To je dôvod, prečo je tu hojdacia sieť, veľa sviečok, prírodné drevo a keramika.

Nádych loftu

Trojizbový byt v novostavbe sa zdal majiteľovi zbytočne členený na dve spálne, samostatnú kuchyňu a obývaciu izbu, preto požiadal architektov zo Svoya studio, aby dispozíciu vyčistili a maximálne otvorili. Výsledkom je priestor rozdelený do dvoch funkčných častí – spoločenskej a súkromnej. Spoločenská zóna spája kuchyňu s obývačkou a jedálňou do jednej veľkej miestnosti s vyhradeným pracovným kútom, aj balkón obetovali v prospech tohto otvoreného spoločenského priestoru. Odeň je oddelená nočná časť so spálňou, s veľkým šatníkom a vlastným sociálnym zariadením.

Takéto usporiadanie bytu oveľa viac ladilo s majiteľovou povahou a jeho spôsobom života. Architekti skvele zvládli aj ďalšie dôležité majiteľovo želanie – zamerať sa na prírodné, ekologické materiály z domácich zdrojov a použiť ich čo najprirodzenejšie. Preto tu vidieť najmä betón, kameň a drevo.

Betónový strop a nosné stĺpy ostali „nahé“ a spolu s medenými rúrkami pod stropom pripomínajú priemyselný štýl. Niektoré steny a stropy sú zasa omietnuté a vymaľované nabielo, aby v kombinácii s drevom a keramickou dlažbou vytvárali zaujímavé efekty. Obkladmi v obývačke sa vzdialili od štandardu – použili drevené šindle z Karpát. Keramické obklady a dlažba vo vstupnom priestore sú zasa od miestnych výrobcov keramiky.

Romantika a pokoj

Keď sa povie romantika, väčšinou si predstavíte byt plný vankúšov, kvetov, sviečok a hlavne veľa textilných doplnkov. Tu je to však celkom inak. Interiér je pravý opak tejto predstavy a napriek tomu je v ňom dostatok romantiky. V jedinečnom a zaujímavom byte je všetko vytvorené na ničím nerušený relax a pokojný život v hektickej metropole.

Väčšina nábytku a doplnkov bola navrhnutá a vyrobená špeciálne pre tento interiér, napríklad lampy, obrazy, polica na odkladanie vína. Vďaka priestranným úložným priestorom sústredným pri vstupe, šatníku a kuchyni skrytej za posuvnými panelmi z plechu, nie je byt zaprataný a pôsobí vzdušne.

Je zariadený len tým najnutnejším nábytkom, ktorý dopĺňajú výrazné detaily a práve tie majú veľký vplyv na vytváranie pokojnej atmosféry. Je to predovšetkým hojdacia sieť zavesená hneď pri vstupe, ale aj náladové osvetlenie vrátane množstva sviečok, a, samozrejme, prírodné drevo, z ktorého je okrem iného pôsobivý závesný prvok svietidla nad sedacím kútom.

Autor: Adela Motyková