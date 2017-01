Udajte priestoru ten správny tón: Poznáte 50 odtieňov bielej?

Pri všetkých farbách si dokážeme predstaviť ich rozličné odtiene, všakže? Ako je to ale napríklad pri čiernej alebo bielej? Tóny bielej všeobecne rozdeľujeme na tri skupiny: jasné/svetlé, teplé a studené odtiene. Niektoré sú žiarivé ako polárny sneh, iné zašednuté či žltkasté, no stále je to biela. Napríklad:

China White: je to farba, ktorá sa radí do teplých odtieňov bielej. Má trošku žltkasté tóny, ktoré príjemne pôsobia v interiéroch vo vidieckom štýle a hodí sa tiež ku stále populárnemu vintage, či shabby chic štýlu. Dizajnéri hovoria a „plnšej“ bielej, ktorá sa hodí ku zelenej či dokonca oranžovej.

Cotton White: „bavlnená biela“, ktorá znovu nesie žlté podtóny ideálne pôsobí v spálni je tou z farieb, ktoré dokonale ladia s drevom.

All White: Jasná, žiarivá biela pripomínajúca čerstvý sneh pod slnečnými lúčmi. Napomôže veciam v jej okolí vyniknúť, zostáva nepoddajná pri akomkoľvek svetle, no v mäkkom svetle skorého večera zažiari najviac.

Prečítajte si aj o tom, ktoré farby sú trendy v roku 2017

Pointing White: Podľa dizajnérov ideálny stret čistoty a krémovosti tónov bielej farby. Tento balans podčiarkne všetky interiéri – od slnkom zaliatej obývačky v štýle farmhouse až po modernú spálňu vo veľkomeste.

Paper White: tzv. „papierová biela“ je farbou, ktorú sa odborníci neboja používať v kúpeľniach či kuchyniach, pretože nápadne podčiarkne sivé tóny mramoru či jasnobielu sanitu.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk