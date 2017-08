Príjemný chládok vďaka klimatizácii: Na čo nezabudnúť a prečo privolať odborníka? (1. časť)

Pri nastavovaní klimatizácie sa vždy riaďte vonkajšou teplotou. Vyhnite sa tomu, aby celé leto svietila na displeji rovnaká cifra. Výkon klimatizačnej jednotky treba usmerniť tak, aby rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotu predstavoval optimálne 5 stupňov a neprekračoval 7 stupňov Celzia. Pri letných tridsiatkach je najnižšia zdravá teplota 23 stupňov.

Premyslené chladenie

Pri zvažovaní výkonu klimatizácie sa najčastejšie riadime veľkosťou miestnosti. V praxi sa dá povedať, že na vychladenie miestnosti 40 m3 bude stačiť aj výkon 2 kW a pri 100 m3 zhruba 5 kW. Ide však len o odhad. Nároky na kubatúru zvyšujú okná, cez ktoré preniká viac tepla, zohľadniť treba orientáciu miestnosti a jej tvar. Je ideálne, ak vám firma spraví obhliadku a prepočty výkonu priamo v priestore, kde bude klimatizácia umiestnená.

Rady nad zlato: Zvažujete slnečné kolektory? Nechajte slnko pracovať namiesto kotla

Aby ste bývali viac "eko", nemusíte si postaviť sterilnú vesmírnu loď. Dá sa to aj jednoduchšie

Neriskujte vlastnoručne

Šikovný chlap so skrutkovačom a s vŕtačkou si vie spraviť v dome veľa vecí sám, no inštalácia klimatizácie k nim nepatrí. Nesprávna inštalácia životnosť celej jednotky dokáže skresať z priemerných pätnástich rokov na 2 až 3 roky a to je dosť veľká daň za kúsok hrdinstva typu, ja si to spravím sám. Medzi najväčšie chyby domácich majstrov patrí nedostatočné vákuovanie jednotky, zamedzenie priechodnosti chladiva, zlé vyspádovanie odtoku kondenzátu. Tieto chyby ničia kompresor, celú jednotku aj zvyšujú spotrebu.

Kam s klímou?

Aby ste z klimatizácie vyťažili čo najviac, vnútorná jednotka by mala byť v priestore, odkiaľ môže chladiť izbu celoplošne. Najvhodnejšie miesto je pod stropom, na bočnej stene alebo na parapete. V hornej časti miestnosti je potrebné nechať rezervu vždy minimálne päť centimetrov medzi jednotkou a plafónom.

FOTO: Navštívte s nami energicky úsporné bývanie neďaleko veľkého Londýna

Myslite na súčasti

Klimatizácia je viaczložkové zariadenie. Bude nutné zvažovať umiestnenie vonkajšej i vnútornej jednotky a myslieť na odtekanie kondenzovanej vody. Bežné klimatizácie majú prednastavenú štandardnú maximálnu dĺžku prepojovacieho potrubia na 15 metrov a maximálne prevýšenie medzi jednotkami do osem metrov. Naplnené chladivom sú však najčastejšie na dĺžku prepojovacieho potrubia päť metrov. V prípade väčšej dĺžky bude potrebné chladivo doplniť.

Nezabudnite na odtok

Kondenzácia vody v klimatizácii je jej prirodzenou súčasťou. Pri chladení sa voda kondenzuje vo vnútornej jednotke približne v objeme päť litrov za 24 hodín. Na odvod vody treba myslieť dopredu, aby neobťažovala susedov alebo nepoškodila fasádu. Riešením na balkóne môže byť aj obyčajné vedro s vodou alebo cez protizápachový sifón smerovanie do odpadu.

Možností je viac. Najčastejšie je kondenzát uložený v spoločnej trase s potrubím chladiva a v miernom spáde smeruje do exteriéru. V panelákoch predstavuje isté riešenie výparník kondenzátu. Ten sa pripevní pred ventilátor vonkajšej jednotky, ktorý vlhkosť odparuje.

>>> 2. časť seriálu nájdete na www.ipeknebyvanie.sk už zajtra! <<<

Autor: Marek Mittaš, Katka Šatanková