Náš podlahový špeciál: PVC alebo linoleum? Poznáte rozdiel?

No „lino“ a PVC nie je to isté. Isté je len to, že v súčasnosti ide o kvalitné druhy podlahovej krytiny.

Ekologické linoleum

Prvý a najvýraznejší rozdiel medzi linoleom a PVC je ich zloženie. Linoleum je čisto prírodná a ekologická podlahovina, šetrná k životnému prostrediu. Napovedá to aj jej samotný názov, linum – ľan, oleum – olej. Vyrába sa z ľanového oleja, korku, zo živice, z vápenca, drevitej múčky a prírodných farebných pigmentov. Spodnú vrstvu tvorí textilná jutovina.

Vďaka týmto prvkom má linoleum vysokú životnosť, okolo 30 až 50 rokov. Na zachovanie dlhej životnosti však treba porézny povrch pravidelne voskovať alebo pastovať. Zabráni sa tak vysychaniu a strate lesku. Na bežnú údržbu postačí pretrieť ho suchou handričkou. Pri mokrom umývaní sa vyvarujte agresívnych čistiacich prostriedkov. Používajte iba vodu alebo prostriedok priamo určený na linoleum.

Čisto a teplo

Okrem pôžitku z typicky príjemnej mäkkej chôdze po linoleu má tento materiál ďalšie pozitívne vlastnosti. Keďže ide o čisto prírodný materiál, je výbornou voľbou pre alergikov. Povrch linolea je antistatický a odpudzuje mikroorganizmy.

Linoleum je vhodné pri podlahovom vykurovaní, perfektne rozvádza teplo a odoláva vyšším teplotám. Vďaka svojmu zloženiu dobre izoluje zvuk a je odolný aj proti oderu. Pokojne teda môžete linoleum položiť aj do detskej izby či pracovne. Kancelárske stoličky na kolieskach mu neublížia.

V kúpeľni nie

Ak vám máme odporučiť miestnosti, kam je vhodné linoleum použiť, rozhodne to nebude kúpeľňa či iné miesto s koncentráciou vlhkosti. Hoci povrch podlahy neprepúšťa vodu, spodná vrstva z jutoviny je na vlhko veľmi citlivá a linoleum môže časom napučať. Obmedzením pri tomto type podlahovej krytiny je aj množstvo vzorov. Farieb, odleskov a kombinácií je síce dostatok, ale napríklad imitácia dreva nie je príliš verná.

Rôznorodé PVC

Podlahy z PVC, teda polyvinylchloridu pôvodne vznikli ako syntetická verzia linolea. V období od sedemdesiatych rokov sa aj vzhľadom na jeho jednoduchšiu a lacnejšiu výrobu začali masovejšie používať PVC podlahy, ktoré sa navyše chybne označovali ako lino. Tu vznikli korene omylu, že PVC a linoleum sú jedno a to isté, a tie pretrvávajú dodnes.

Prečítajte si aj o liatej podlahe. Poznáte ju vôbec?

Kvalitnejšie

PVC podlahy prešli vývojom a v súčasnosti sa už nemusíte báť nevzhľadných bublín a zmrštených rohov, ktoré boli pre PVC podlahy kedysi typické. Vďaka sklenenému vláknu, ktoré kvalitné PVC podlahy obsahujú, je zabezpečená rozmerová stálosť povrchu. Pri výbere takejto podlahy natrafíte na dva druhy – jednovrstvové homogénne a viacvrstvové heterogénne PVC.

Ako názov napovedá, pri jednovrstvovej ide o jednu vrstvu hrubú asi dva milimetre. Viacvrstvová obsahuje až tri časti – nosnú, nášľapnú a vzhľadovú. Vďaka týmto vrstvám má lepšiu kvalitu a životnosť oproti homogénnej. Pri vyššej kvalite však treba priamoúmerne počítať s vyššou cenou.

Široké možnosti

S PVC podlahou vám nehrozia žiadne obmedzenia pri výbere farieb alebo vzorov. S gravírovaným povrchom dokáže naozaj živo imitovať drevo, kameň či korok. Tak ako linoleum, PVC podlahy sú tiež ideálne na presun tepla a podlahové kúrenie, hlavne pri celoplošnom lepení. Povrch je vysokoodolný, pružný, antialergický a vodoodolný.

Hodí sa do kuchyne, detskej izby, spálne, chodby, ale aj do kúpeľne a toalety. V poslednom období sa jeho využitie presúva aj do obývacích miestností. Za veľmi veľkú estetickú výhodu sa pokladá nepotrebnosť dilatácie. V preklade to znamená, že nepotrebuje prechodové lišty a sokle. Inštalácia je tak menej náročná a podlaha vyzerá ucelene.

Pozor pri výbere

PVC sa dodáva v klasických baloch alebo v dielcoch v rôznych rozmeroch a hrúbkach. V tomto prípade sa označuje ako vinyl. Okrem rozmerov si však treba všímať niektoré hodnoty uvádzané pri druhoch PVC.

Dôležité je zamerať sa na hodnotu bodového zaťaženia, aby sa podlaha neprepadávala, neznižovala objem na miestach s vyšším zaťažením, napríklad pod nožičkami sedačky v obývačke. Kým v spálni vystačíte so záťažovou triedou 21, v obývačke a jedálni s triedou záťaže 22, do kuchyne a chodby voľte 23.

Linoleum plusy a mínusy

+ prírodný materiál

+ antibakteriálny a antistatický povrch

+ izolant tepla

+ tlmí zvuk

+ ohňovzdornosť

+ dlhá životnosť

– náročnosť pri pokladaní

– náročnejšia údržba voskmi a pastami

– nižšia odolnosť proti UV žiareniu

– nasiakavosť jutovej vrstvy

PVC plusy a mínusy

+ odolnosť proti opotrebovaniu

+ odolnosť proti vlhku

+ antibakteriálny a antistatický povrch

+ izolant tepla

+ ľahká údržba

+ široká paleta vzorov, štruktúr a farieb

+ cena

– nerecyklovateľný materiál

– menšia rozmerová stálosť

– nesmie premrznúť

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Iveta MADIGÁROVÁ