Ako sa doma nadobro zbaviť molí vo vašom šatníku? Týchto 6 tipov vám zaručene pomôže!

Zabudnite na drahé, chémiou preplnené prostriedky, ktorými vystriekate svoj šatník a je to. Okrem zápachu, ktorý po tomto procese jednoducho zostane na všetkom šatstve (hoci dnes je to už len vôňa byliniek či citrusov a nie starý známy naftalín), môžete uškodiť napríklad svojim domácim miláčikom či deťom. Bez chémie to ide rovnako spoľahlivo a navyše zdravým spôsobom. Ako?

1. Starou známou pomocou pri šatníku napadnutom moľami, je sušená levanduľa. Nachádza sa v každej druhej záhrade a ak ňou naplníte vrecúško z netkanej textílie alebo levaduľovou esenciou napustíte kúsok vaty či gázy a zavesíte medzi oblečenie, určite si s moľami poradí.

2. Ďalším, veľmi efektívnym repelentom proti týmto malým nezbedníkom je cédrové drevo. Ideálne je mať z neho postavenú šatníkovú skriňu. Ak však táto možnosť nepripadá do úvahy, požiadajte stolára o vrecko cédrových pilín, cédrové kvádre kúpite napríklad aj vo veľkoobchodoch so stavebninami. Alebo zvolíte cédrové vešiaky?

Bezfarebný lak na nechty ako prvá pomoc v domácnosti: Kde všade ho môžeme použiť?

Materiálom budúcnosti sú bambusové vlákna. Ekologické, odolné a antibakteriálne!

3. Veľmi účinnou bylinkou okrem levandule, je pre prípady boja s moľami v našom šatníku, aj voňavá mäta. Dve sušené vetvičky obetujte a namiesto chutného čaju budete mať o čistotu v šatníku postarané.

4. Namiesto chemických osviežovačov vzduchu si vyrobte vlastný difuzér, ktorý naplníte spomínanou mätou, levanduľou, cédrom, rozmarínom, tymiánom alebo klinčekmi a okrem krásnej vône odstrašíte z domova aj väčšinu lietajúceho hmyzu spolu s moľami.

5. Mole všeobecne milujú teplo a vyššiu vlhkosť. Preto sa pravidelne starajte o prievan vo vašom šatníku. Najmä pri módnych kúskoch z prírodných materiálov, vlne či bavlne. Ak zvyknete svoju izbu so šatníkom teda prehrievať, tiež to nie je najlepšia možnosť.

6. Prvou pomocou je (už po objavení prvej mole) perfektný poriadok. Všetky koberce poriadne povysávajte, oblečenie vyprášte a vyperte, pretože mole milujú špinu, a teda každá škvrnka sa môže stať ich novou potravou. Ak ste si v šatníku takéto napadnuté kúsky oblečenia našli, okamžite ich zmrazte na približne 24 a vyperte na vyššej teplote. Hrubé, vlnené oblečenie pred uskladnením po sezóne prehliadnite, vyčistite a ak je to možné, nechajte preschnúť na slniečku.

Máme nový domov: Kde ušetriť a do čoho sa skutočne oplatí investovať?

Zo záhrady rovno rovno pod nôž: Tekvicové kvetináče budete chcieť aj vy (FOTO návod)

Autor: Mária Ambrozová