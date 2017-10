Odborník radí: Ten správny matrac pre nežnejšie pohlavie

Kedysi pred sto rokmi...

„Lamelový rošt a sendvičový matrac v kuse je to najhoršie, čo môže byť!“ krúti hlavou Ing. Anton Chvála zo spoločnosti Segum, ktorá sa venuje vývoju a výrobe matracov. „Nie je to ničí výmysel, jednoducho nepustí fyzika a matematika. Aby sendvičový matrac na lamele dobre pružil, lamela má na svojej 90-centimetrovej dĺžke oblúčik. Dva rošty vedľa seba však majú spolu stoosemdesiat centimetrov, a to by už musel byť taký oblúk, že by ste mali namiesto postele kopec!“ Riešenie? Jedna posteľ, dva matrace! No to je iba začiatok nášho návrhu, ako vyriešiť problém s názvom manželská posteľ.

Nie sú to jej vrtochy

Nebudeme sa tu teraz sporiť o to, ktoré pohlavie je silnejšie a viac vydrží. Fakt však je, že ženy sú telesne zvyčajne drobnejšie, útlejšie, ľahšie, a preto potrebujú inú tvrdosť matraca. „V tomto prípade sa naozaj musím postaviť na stranu žien a vysvetliť mužom, že keď žene vyhovuje iný matrac ako jej partnerovi, nie je to nejaký jej vrtoch, ale znovu len fyzika,“ opäť volá po zdravom rozume A. Chvála. Veď vyhovujúca tvrdosť matraca je pre výdatný a pokojný spánok rovnako dôležitá ako pre včely kvitnúce kvety. Navyše je dokázané, že páry, ktoré majú kvalitný spánok, sa menej hádajú a viacej sa milujú. „V neposlednom rade netreba zabúdať ani na hygienické opatrenia. Práve z hľadiska hygieny sa odporúča, aby sa v manželskej posteli nachádzali dva samostatné matrace,“ hovorí A. Chvála.

Snáď sme vymenovali dosť faktov na to, aby všetci milujúci muži dopriali svojej žene matrac podľa jej gusta. Oni nech si tiež vyberú ten svoj. Súčasní výrobcovia vedia totiž zdanlivo neriešiteľnú úlohu - ako dať na jednu manželskú posteľ dva úplne rozdielne matrace tak, aby vznikol kompaktný celok – vyriešiť naozaj šalamúnsky. „Jednoducho upravíme výšku jedného alebo druhého matraca, aby boli vo finále rovnako vysoké pri zachovaní svojej tvrdosti a vlastností,“ usmieva sa Ing. Miroslav Halaj, riaditeľ senickej spoločnosti Segum.

Taká akurátna

Dnes nie je nič výnimočné nechať si posteľ urobiť na mieru – zvyčajne dlhšiu a širšiu než je bežný priemer. Pretože kým, povedzme, pred sto rokmi merali ľudia okolo 160 cm, dnes je to o dvadsať aj o tridsať centimetrov viac a tomu treba prispôsobiť nielen šatník, ale aj miesto na spanie. „Presne tak,“ pritakáva A. Chvála. „Platí pritom, že matrac by mal byť o dvadsať centimetrov dlhší, než je naša výška.“ Ak má muž 180 cm, potrebuje dvojmetrový matrac. Jeho 160-centimetrovej polovičke na ňom bude dobre tak či tak.

„Či už si manželskú posteľ dávate robiť na mieru, alebo ju kupujete v obchode, okrem farby a dizajnu rámu treba myslieť na to, že vplyv na kvalitu spánku nemá to, ako posteľ vyzerá. O tom rozhoduje jej obsah, teda matrace, rošty a, samozrejme, aj tí dvaja, čo na nej spávajú. K partnerskému spolužitiu sa vyjadrovať radšej nebudem, určite však viem, že si treba nechať poradiť, aby lamely, respektíve dosky postele boli kompatibilné s matracom a naopak. Možno keď sa zvolí ideálna kombinácia, aj spolužitie bude o čosi lepšie,“ zamyslel sa A. Chvála a vedci mu dávajú za pravdu. Nielen tí americkí, z ktorých si občas robíme žarty, ale rôzne tímy vedcov po celom svete (sociálni psychológovia, antropológovia aj dizajnéri nábytku) opakovane zistili, že ženy potrebujú mäkší matrac ako muži a tí zas potrebujú čoraz dlhšie postele. Štúdie potvrdili, že páry spolu žijú lepšie, ak sa delia o spoločnú posteľ s oddelenými matracmi.

Autor: odborná spolupráca, Ing. A. Chvála, Segum