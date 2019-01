Toto je dôvod, pre ktorý nesmiete nič hromadiť na nočnom stolíku!

Používate nočný stolík? Je miestom, kde sa povaľujú rôzne veci, ktoré počas dňa a hlavne v noci potrebujete? Čo robiť, aby sa nestal nevkusným skladiskom alebo lapačom prachu? Zopár nápadov by sme rozhodne mali!

Vreckovky, lieky či pohár s vodou?

Nočné stolíky sú zvyčajne priestorovo malé, nie sú určené na skladovanie veľkého množstva vecí. Neraz sa však stáva, že na nich končí všetko od liekov až po bižutériu, nabíjačky či intímne pomôcky.

Vyberte si správne

Nie, nočný stolík nemusíte kupovať z rovnakej série, ako je vaša posteľ. Hlavne, ak vám nevyhovuje jeho prevedenie. Nočný stolík by mal mať intímnu zónu, teda zásuvku či priestor kam nenápadne ukryjete všetky veci, na ktoré nemá bežne padnúť pohľad. Zároveň by mal mať dosť priestoru, aby ste naň mohli postaviť obľúbené knihy, šálku čaju, lampu či budík. Nočný stolík sa tak môže stať akousi základňou pre všetky tieto veci.

Štýlová lampa

Nočná lampa je užitočný spoločník. Nemusí vydávať ostré a silné svetlo, hlavne ak večer či v noci v posteli nečítate. Doprajte si čas pri jej výbere, značne dokáže ovplyvniť atmosféru miestnosti či už svojím vzhľadom alebo práve svetlom, ktoré vydáva.

Knihy na nočnom stolíku môžu byť len dekoráciu. Veď prečo nie? Kniha v peknom obale či so zaujímavou témou vám už pri pohľade evokuje príjemné myšlienky, alebo pomôže relaxovať. Naaranžujte si svoje obľúbené kúsky od najväčšej naspodu až po menšie navrchu. Tento jednoduchý dekoračný prvok môžete vo svojej spálni rýchlo meniť.

Pár osobných vecí

Čo by ste povedali na svoju fotografiu z detstva či niekoho, kto je vášmu srdcu najbližší? Alebo možno fotka, kde oslavujete osobný úspech - to dodá pri každom pohľade novú motiváciu ráno vstať z postele.

Štýlová šperkovnica

Šperkovnica nemusí byť veľkým kusom, postačí aj vaša obľúbená miska alebo iný dekoratívny prvok, ktorému zveríte obrúčku, náušnice, náramky. Svoje najväčšie poklady vždy nájdete na jednom mieste.

Pridajte zásady feng šuej

Feng šuej vám do spálne prináša pozitívnu energiu. V tejto miestnosti by sme mali odpočívať, prežiť príjemné romantické chvíle i relaxáciu. Nočný stolík by preto nemal pôsobiť rušivo - či už ako kus nábytku, alebo tým, čo na ňom máme uložené. Mal by prispievať k prehľadnosti, k čistote línií i k priestoru ako celku.

Autor: Agáta