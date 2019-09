Týchto 6 vôní spôsobí, že zaspíte ihneď, ako si položíte hlavu na vankúš

Nedarí sa vám zaspať? Máte nepokojný či prerušovaný spánok? Namiesto liekov môžete siahnuť aj po inom spôsobe ako uspokojiť cválajúcu myseľ a pričarovať si sladké sny na viečka. Aromaterapia je veľmi funkčný a rokmi overený spôsob, ako dobre zaspávať aj spať.

Použite správne vône

Vône na človeka účinkujú vždy. Je však rozdiel, či siahnete po vôňach, ktoré sú priemyselne vyrábané, ako sa používajú napríklad v štandardných vonných sviecach alebo v osviežovačoch vzduchu. Chémia na človeka pôsobí dosť negatívne, zato stopercentné neriedené silice sú skutočne ozdravujúce. Najvhodnejšie je použiť ich v ultrazvukových difuzéroch alebo len tak, nakvapkať na textilnú vreckovku. Vtedy z nich dostanete presne to, čo potrebuje.

Bergamot má silu uspávanky

Táto sladká a nádherná vôňa je dokonalá, ak si chcete príjemne pred spaním čítať, zrelaxovať, a potom pokojne zaspať. Jeho výhodou v spálni je aj to, že likviduje mikróby a prečisťuje vzduch. No pozor na predávkovanie. Stačí jedna až dve kvapky. Ak to preženiete, ľahko sa namiesto spánku dostaví bolesť hlavy.

Levanduľa je klasika

Patrí k najznámejším spánkovým terapeutom na prírodnej báze. Je účinná ako v prípade kvetu, tak aj v prípade silice. Ak chcete uvoľňujúci účinok ešte zosilniť, dajte si pár kvapiek do bezparfumovaného masážneho oleja a skúste s partnerom ľahkú vzájomnú masáž. Na to naozaj nepotrebujete školu maséra, aby ste jeden druhému uvoľnili svaly a premasírovali sa s pomocou levandule až k sladkým snom.

Harmanček upokojí nielen žalúdok

Určite nič nepokazíte, ak si dáte pred spaním šálok harmančekového čaju, ale jeho vlastnosti upokojiť myseľ a stať sa vaším priateľom pri zaspávaní, sa prenášajú aj do silice. Stačí len kvapka do difuzéru, či na vankúš a uvidíte, ako viete sladko zaspať, aj keď ste mali pocit, že s vaším spánkom nie je všetko s kostolným poriadkom.

Jazmín, ktorý nesklame

Patrí k najobľúbenejším éterickým olejom. Nie nadarmo. Stačí pár nadýchnutí a budete v siedmom nebi alebo aspoň v ríši snov. Vďaka tejto vôni zabudnete na všetky problémy. Je to olej ľudí, ktorí majú náročnú prácu a chcú dobre spávať.

Ylang-ylang nielen uspí, ale aj vzruší

Tak táto vôňa je absolútnym hitom spální, pretože uvoľňuje, navodzuje príjemnú atmosféru a pomáha zabudnúť na stres. Stačí jedna jediná kvapka do izby a budete sa cítiť lepšie. Tento olej má ešte jeden nenahraditeľný účinok. Je to chýrne afrodiziakum. A to znamená, že pred tým ako zaspíte, môžete mať skutočne výraznú chuť na milovanie. Tak prečo si ho nedopriať, a potom sladko nezaspať?

