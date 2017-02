Trápite sa s malým priestorom? Investujte do funkčného nábytku. Neoľutujete

Miesta nikdy nie je dosť. Hlavne, ak preferujete čistý, priestranný domov bez zbytočných skríň, skriniek, stolíkov, knižníc atď. To je v garsónkach, 1-izbových či 2-izbových bytoch často veľmi ťažké dosiahnuť, no nápomocná vám bude možno naša dnešná rada. Investujte do funkčného nábytku a neoľutujete.

Počiatočné investície pri zariaďovaní či rekonštruovaní našich domovov bývajú zväčša poriadne vysoké. Aj preto je dôležité dôkladne premyslieť náš výber nábytku tak, aby sme ho ani na chvíľu neoľutovali. Rozkladací nábytok je presne tým, čo menší interiér potrebuje a koniec koncov aj poriadne ocení.

Prečítajte si aj pár užitočných tipov na to, ako sa vysporiadať s malým priestorom v kúpeľni

Mať poruke lôžko navyše v prípade návštev, nejaký ten úložný priestor na sezónne oblečenie, či šikovne využitý priestor detskej izby vám zaručia rozkladacie postele a sedačky. Vo väčšine prípadov ukrývajú nie len relatívne pohodlné miesto na občasné spanie, ale aj ukladací priestor navyše, ktorý sa môže hodiť. Oceníte to aj v prípade detských izieb, kde priestoru nikdy nie je dosť.

Nezabudnite ani na kuchyňu, kde správne vyhotovený stôl so stoličkami zaberie doslova len centimetre a môžete pri ňom hostiť hoci aj desiatku hostí.

Ukryť môžete dokonca aj svoje pracovné miesto. Multifunkčný nábytok sa totižto dokáže jedným pohybom zmeniť napríklad z nástenného zrkadla na písací stôl. Postačí len umiestniť ho do správnej výšky.

Našu dnešnú fotogalériu sme naplnili poriadnou dávkou inšpirácie, nech sa páči!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk