Vlhkosť pod kontrolou: Vytvorte si doma ideálne prostredie vďaka zvlhčovaču

Odporúčaná vlhkosť, ideálna s ohľadom na zdravie, je 45 až 55 percent. Ak ju doma udržíte v tomto rozmedzí, sliznice vašich dýchacích ciest sú chránené. No ak vlhkosť klesne pod 40 percent, čo sa v zime v dôsledku prekurovania často stáva, obyčajne sa začínajú zdravotné problémy.

Vo väčšine domácností sa v jesennom a zimnom období hodnota vlhkosti pohybuje na hranici alarmujúcich 25 až 30 percent. Mnohé z moderných digitálnych izbových teplomerov sú vybavené snímačom, vďaka ktorému vlhkosť v interiéri môžete spoľahlivo sledovať. Bez problémov zoženiete aj samostatný vlhkomer.

Zvlhčujeme vzduch

Zistili ste, že vzduch u vás doma je suchý? Rozhodne tento fakt nepodceňujte a investujte do zariadenia na zvlhčovanie vzduchu, ponuka je široká. Či už kúpite lacnejší, alebo drahší, ten je obyčajne s displejom a rôznymi funkciami od merania vlhkosti vzduchu až po samostatné zapínanie a vypínanie, ale aj so signalizáciou hladiny vody, vo svojej podstate všetky fungujú na rovnakej báze – vypúšťajú do priestoru paru a fungujú na elektrinu.

Ďalšia možnosť, ako zvlhčiť vzduch – možno si ju pamätáte z detstva –, je variť vodu v hrnci bez pokrievky alebo zavesiť na radiátor, ktorý kúri, výparníky. Oba tieto „retro“ spôsoby fungujú na princípe zohrievania vody, ktorá sa v podobe pary vylúči do miestnosti. Vlhký vzduch v byte udržíte aj po kúpaní či sprchovaní, pri žehlení, ale aj vnútornom sušení bielizne. Avšak len do momentu, kým nevyvetráte.

Vypratý vzduch

Obľube sa tešia diskové čističe a zvlhčovače vzduchu alebo inak vzduchové práčky. Pracujú spôsobom postupného a plynulého odparovania vody z diskov. Tie sa otáčajú a zachytávajú prachové častice zo vzduchu, ktoré voda so sebou berie.

Ich výhodou je samoregulácia, čiže vzduch si z nich zoberie len toľko vlhkosti, koľko potrebuje. Obavy z prevlhčeného vzduchu teda mať nemusíte. V prípade, že máte doma alergika, poobzerajte sa po vzduchovej práčke s možnou ionizáciou.

Keď je jej priveľa

Všetkého veľa škodí. Aj vlhkosti. Tú v priestore najčastejšie zbadáte v podobe plesní. Presiahla vlhkosť u vás doma 60 percent, navyše je u vás príjemných 22 stupňov Celzia? V tom prípade poprezerajte kúty a poodsúvajte skrine. Máte totiž vlhký vzduch a ideálne podmienky na tvorbu plesní a živnú pôdu pre baktérie.

Zbaviť sa nadmernej vlhkosti môžete vetraním, no aj pohlcovačom vlhkosti v tabletách alebo pomocou elektrického odvlhčovača. Ten kontroluje relatívnu vlhkosť vzduchu, ktorá sa pri prechode zariadením kondenzuje.

Nadmerná vyzrážaná voda sa následne odvedie do nádržky s tým, že vysušený vzduch vráti späť do miestnosti. Najdôležitejším parametrom pri odvlhčovačoch aj zvlhčovačoch je ich výkon. Teda koľko litrov vody za deň dokáže odvlhčovač zo vzduchu odobrať, pri zvlhčovačoch je rozhodujúca veľkosť miestnosti.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ