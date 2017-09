Vymeňte suché žehlenie za paru. Má to samé výhody!

Pamätáte si ešte drobné nádobky na vodu, ktorými naše mamy rosili oblečenie, aby sa pod žehličkou jednoduchšie jeho švíky vyrovnali? Dnes už v plnom rozsahu suché žehlenie nahrádzajú naparovacie žehličky, no do módy prichádza aj samostatná mašinka, naparovač odevov. Ako vlastne pracuje a aké sú jeho slabé a silné stránky?

10 šikovných tipov: Naučíme vás, ako v domácnosti využiť kokosový olej mimo kuchyne!

Vďaka horúcej pare sa nám ľahko podaria puky na nohaviciach či rýchlo dostaneme do pozoru aj tú najviac pokrčenú blúzku a mnohí svoje oblečenie z času na čas zavesia do kúpeľne počas horúceho kúpeľa, len aby sa všetky krivky vyrovnali. Ak žehlenie z duše neznášate a ani váš partner sa do tejto činnosti nie a nie pustiť, na trhu je už dnes osvedčený spôsob, ako so skrčeným oblečením zatočiť rýchlo a jednoducho. Ručné náparovače predstavujú o niečo vyššiu investíciu, než klasické žehličky, oplatí sa teda doň investovať?

Všetko o kuchynskom dreze: Ako si vybrať ten správny?

10 šikovných nápadov ako rozvoňať svoj domov bez drahých osviežovačov

Veľkou výhodou pary je, že zbaví naše oblečenie všetkých možných baktérií, ktoré sa na ňom aj po opraní udržali. Vysoká teplota sa postará, aby jednoducho rýchlo zmizli a navyše je takýto spôsob naparovania vhodný pre tie druhy oblečenia, ktoré si vyžadujú len tzv. dry cleaning (suché pranie) alebo ich nosíte len veľmi zriedka a pranie by bolo dokonca zbytočné. Parou účinne "zrušíte" aj všetky alergény a to len vďaka obyčajnej vode, a teda bez nutnosti použitia zbytočných chemikálií. Takýmto ručným naparovačom však nevyrovnáte len oblečenie, ale efektívne zbavíte nečistôt aj vašu sedačku, závesy, dekoratívne vankúšiky a má to aj ďalšiu veľkú výhodu. Nebudete potrebovať žiadnu žehliacu dosku. Stačí, ak oblečenie niekam pekne zavesíte a je to.

Tipy na efektívne naparovanie:

nikdy nepoužívajte naparovač na oblečenie, ktoré máte práve oblečené, môžete si vysokou teplotou ublížiť,

vždy naparujte zhora smerom nadol,

vyhnite sa semišu, textíliám s pridaním vosku či umelým materiálom všeobecne, pretože by sa mohli vážne poškodiť,

ideálnymi materiálmi sú kašmír, hodváb, vlna a akékoľvek vlnené zmesi a všetko jemné prádlo.

6 povrchov: Rady a tipy na čistenie, ktoré ste doteraz možno nepoznali!

Štavnatá cesta k zdraviu: Odšťavovač, smoothie maker alebo sušička ovocia?

Autor: Mária Ambrozová