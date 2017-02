Snový apartmán v Paríži s vysnívanou otvorenou kuchyňou

Umenie opreté o stenu

Morgane sa nemohla rozhodnúť kam zavesiť obrazy a tým, že veľa pracujú, boli príliš lenivý vôbec o tom rozmýšľať. Je to neformálne a zistili, že sa im to tak páči. Radi trávia každý večer 45 minút bez telefónu, bez počítača, len oni štyria. Čítajú knihy, prehrávajú si hudbu. Morganin manžel hrá na gitaru a ona ho spolu s dievčatami rada počúva. Vďaka gitare majú nádherné spoločné okamihy.

Čierne plochy

Sú v kuchyni. Morgane má rada bielu, ale občas omrzí, takže natrela kuchynský ostrovček a všetky skrinky na čierno. Rovnako aj dvere a jednu stenu v obývacej izbe, len tak, pre zvláštny pocit. Otvorená kuchyňa vo Francúzsku nebola bežná. Vo väčšine francúzskych bytov bola až na ich samotnom konci a to sa Morgane nepáčilo. To bol dôvod, prečo sme nemohli ľahko nájsť byt, ale našťastie sa otvorené kuchyne objavujú už oveľa častejšie. Nechcela teda kuchyňu na konci bytu a zároveň stále chcela trošku ju oddeliť, aby pachy z kuchyne a hluk dievčat nerušil niekoho v obývačke pri práci či čítaní. Sklená stena bola ideálne riešenie.

Ružová a zelená

Táto farebnosť v spálni vznikla úplne spontánne. „ Mala som zelené vintage kreslo, ktoré sa so mnou sťahuje už niekoľko rokov, potom môj manžel vybral v Indii krásnu lampu v kombinácii ružovej a zelenej...Vždy som mala rada zelenú a ružovú som nemohla vydržať, ale teraz ako mám dcérky, je to zvláštne, ale som do nej zaľúbená,“ s úsmevom vysvetľuje Morgane. Tapeta za posteľou mala byť v detskej izbe, ale Morgane sa zdala perfektná a sexi aj do ich spálne.

Vo svete detí

V izbe dievčat chcela Morgane dosiahnuť mäkkú a jednoduchú atmosféru, aby tu cítila pokoj, iný svet. Staršia Nina miluje knihy a číta aj svojej mladšej sestre Olívie ale aj bábikám.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk