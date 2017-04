Zatiahnite si rolety: Populárne sú z transparentnej tkaniny

Popri najčastejšie využívaných exteriérových žalúziách nadobúdajú na popularite vonkajšie rolety zo špeciálnej transparentnej tkaniny screen a soltis, ktoré chránia nielen pres slnečnými lúčmi, ale aj ich tepelnou energiou a tiež UV žiarením. Uplatňujú sa v súčasnej architektúre rodinných domov s veľkoplošnými priehľadnými prvkami, kde má priame slnko oveľa väčší vplyv na vnútorné prostredie ako pri tých starších s menšími oknami. Preto sa tu uprednostňuje tieniaca technika s dôrazom na energetický účinok, svetelný komfort je až druhoradý.

Tieto textílie dokážu zadržať až 92% slnečného tepelného žiarenia. Bránia nielen prieniku tepla ale aj nežiaducim pohľadom, ale napriek tomu poskytujú dostatočné svetlo v interiéri a kontakt s vonkajším prostredím. Screen je látka utkaná zo sklených vlákien obalených vrstvou PVC, Vďaka tejto kombinácii je extrémne pevná disponuje výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, má takmer neobmedzenú životnosť a širokú škálu farebných odtieňov, čím dokážu vhodne dotvoriť fasádu. Tkanina soltis má podobné parametre, len na jeho výrobu sa namiesto skleného vlákna používa polyester.

Tieto textílie naplno stiahnuté ochránia aj pred dotieravým hmyzom, takže nie je potrebné dodatočne montovať sieťky proti hmyzu. Podľa hustoty tkania umožňujú väčší či menší priehľad von a zachovávajú tak kontakt s okolitým svetom.

Na rôzne spôsoby

Rolety sa skladajú z hliníkového boxu, vodiacich líšt a spodnej lišty. To, že majú zo všetkých vonkajších tieniacich systémov najmenšie boxy, ich zvýhodňuje na inštaláciu pod rôzne zatepľovacie systémy. Majú tiež širokú škálu typov – s viditeľným boxom, so zaomietnutýmboxom alebo bez boxu, s bočným vedením vodiacim lankom či vedením v špeciálnych lištách, vďaka ktorým je roleta extrémne stabilná a vysoko odolná proti silnému vetru alebo s lištou so zipsom. V inom, často používanom, riešení je látka voľne napnutá medzi spodnou lištou a boxom. Spodná lišta môže byť viditeľná alebo skrytá v spodnom leme látky. Ovládať ich možno takými spôsobmi ako hliníkové rolety – manuálne kľukou alebo elektropohonom pomocou spínača alebo diaľkového ovládania.

