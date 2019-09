6 tipov, s ktorými bude vaša domácnosť ekologická a zdravá bez námahy

Každý z nás sa môže správať k životnému prostrediu ohľaduplne. Stačí viac premýšľať, zrušiť pohodlnosť a priložiť ruku k dielu.

Triediť odpad

Hovorí sa o ňom už roky, a predsa sa mnohí ľudia stále odpadom nezaoberajú a hádžu všetko do jedného koša. A pritom by z triedenia dokonca mohli profitovať. Pýtate sa ako? Dnes už viaceré firmy „vykupujú" staré noviny a časopisy a použitý olej za toaletný papier, kuchynské utierky či hygienické vreckovky. Konečne sa legislatíva rozhýbala aj v oblasti zálohovania PET fliaš. A pomôcť môžete už teraz, ak zbierate plastové vrchnáčiky pre hendikepované deti.

Kompostovať

Veľkú časť odpadu domácnosti tvoria zvyšky z potravín. Nemusíte bývať v dome, aby ste ich kompostovali. Tzv. vermikompostér môžete mať na balkóne, v pivnici aj v byte bez toho, aby sa prezradil „vôňou". Organické zvyšky z odpadu dážďovky rozložia, objem smetného koša sa zmenší a navyše, získate čerstvý kompost, ktorý môžete použiť v záhrade alebo na izbové kvety.

Prečítajte si aj: Takto nalepíte tapetu bez toho, aby ste s ňou strhli polovicu steny​

Využiť dažďovú vodu

Zdroje pitnej vody na svete nie sú neobmedzené, aj keď na Slovensku sa často správame, akoby boli. Existujú veľkokapacitné podzemné nádrže, do ktorých môžete zbierať dažďovú vodu a po prefiltrovaní ju používať v dome na splachovanie, pranie, polievanie záhrady i umývanie auta. Zachytávať vodu však môžete do vhodných nádob aj na záhradke alebo balkóne a využiť ju na polievanie namiesto pitnej vody.

Prečítajte si aj: Dajte pozor na tieto 3 veci a váš dom bude do-ko-na-lý​

Kúpiť si úsporné spotrebiče

V mnohých domácnostiach sa ešte stále nájdu staré spotrebiče, pri ktorých nie je jasné, akú majú vlastne spotrebu. Netešte sa, že starý vysávač alebo práčka z roku X ešte stále fungujú, vymeňte ich za nový model v energetickej triede A alebo A+.

Ušetríte množstvo energie a peniaze, ktoré za ňu platíte. Čo ešte môžete urobiť? Používať úsporné žiarovky, prať na nižšej teplote s účinnými práškami, sušiť bielizeň v lete na čerstvom vzduchu, nenechávať spotrebiče v stand-by režime.

Prečítajte si aj: Uvažujete o solároch? Pozrite si najnovšie možnosti​

Používať menej vody

Nechceme vám zakazovať, aby ste dodržiavali hygienu, ale radíme neplytvať vodou. Uprednostnite sprchu pred kúpaním, využívajte pri praní plnú kapacitu práčky, nenechávajte vodu zbytočne odtekať do kanalizácie. Typickým príkladom je umývanie zubov alebo holenie pri tečúcej vode.

Prečítajte si aj: Chcete doma dokonalo vyvetrať? Pozrite si riešenia​

Ak pri varení kávy trváte na čerstvej vode, naberte si len také množstvo, aké spotrebujete alebo zvyšnú vodu nechajte vychladnúť a použite na poliatie kvetov. Pravidelne kontrolujte, či vám nekvapkajú vodovodné kohútiky, alebo „nepreteká" toaleta.

Používať menej „chémie"

Pri upratovaní ľudia používajú čoraz viac čistiacich prostriedkov. Sú však nebezpečné nielen pre baktérie, ale aj pre ľudí a končia v kanalizácii, kde znečistia vodu aj pôdu. Pre ozdravenie prírody by preto ľudia mali obmedziť ich množstvo a používať na čistenie ekologické prípravky alebo siahnuť do špajze. Z octu, prášku do pečiva, citrónu a sódy bikarbóny dokážete vykúzliť niekoľko účinných čističov.

Viac ekologických alternatív nájdete v GALÉRII. V našom VIDEU vám prezradí rodina z Čiech, ako žiť ekologicky aj s malým dieťaťom.

Autor: Radomír