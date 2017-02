Dizajnérky radia: Ako je to s imitáciou tehly v interiéri?

Pani Renáta nám napísala a chcela vedieť, ako by sme jej poradili s využitím imitácie tehly v interiéri. Je stále trendy alebo je to už stará záležitosť? Opýtali sme sa teda Ivany a Simony, ktoré radia:

"Tehla v interiéri je veľmi dominantným prvkom, preto s ňou treba pracovať opatrne. Samozrejme, záleží od charakteru interiéru. Ak ide o interiér s nádychom staromestského štýlu poprípade vidieckej vilky, tehla je určite na mieste. Do minimalisických interiérov by sme tehlu nedávali. Neznamená to však, že jednoduchý, moderný interiér nemôže byť obohatený príjemnou tehlou. Volili by sme ale tehlu v bielej farbe, ktorá v interiéri nepôsobí tak dominantne. Príkladom je aj náš návrh moderného bývania, kde je na celej dĺžke steny obývacej miestnosti s kuchyňou stena pokrytá obkladom z bielej tehly. Tá interiér jemne zútulňuje."

Pozrite si aj tento krásny byt v Bulharsku, kde dizajnéri taktiež využili imitácia tehly a dopadlo to úžasne!

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno písať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk