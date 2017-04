Dizajnérky radia: Ako oživiť tmavú predsieň (nie len) v panelákovom byte?

Napísala nám Sofia a priznala sa, že ju trápi tmavá vstupná hala jej panelákového bytu. Ako to už tradične býva, neveľký priestor je naprojektovaný čo najskromnejšie a často sa mu dostane len málo prirodzeného svetla. Chcela poznať tipy, ktorými by aspoň trochu miestnosť presvetlila a osviežila. Predsa len je to priestor, ktorý z nášho domova hostia vidia ako prvý, a ten správny dojem sa dá urobiť len raz. Obrátila sa preto so svojou otázkou na naše šikovné dizajnérky Ivanu a Simonu, no a tie radia nasledovne:

Na oživenie vstupnej haly je potrebné zvoliť najmä biele alebo bledé odtiene náteru na stene. Tie odrážajú farbu a tým presvetlia miestnosť. Vhodným výberom je aj tapeta. Tá môže mať aj farebný vzor, ku ktorému budete ladiť doplnky. Tak isto aj na použitom nábytku. Voľte drevený dekor alebo bledé farby. Drevo má otepľujúci efekt. Veľkým pomocník je taktiež zrkadlo. Plní hneď dve funkcie. Častokrát malú predsieň vám zväčší a zároveň odráža svetelné lúče. Pri výbere svietidiel, použite väčší počet bodových svetiel alebo LED pás po okraji spusteného stropu.

Prečítajte si aj čo dizajnérky poradili poradili Eve, ktorá nevedela, čo so stenou za televízorom

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: ma/LIVE IN/ipeknebyvanie.sk