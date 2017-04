Dizajnérky radia: Ako rozdeliť veľkú miestnosť bez priečok?

Napísala nám naša čitateľka Anna s prosbou o radu. Chce vedieť, aké má možnosti pri predeľovaní miestnosti bez toho, aby musela medzi jednotlivé časti postaviť priečku. Presťahovala sa do nového, veľkého domu, no projekty otvorených miestností jej príliš nesedia a tvrdí, že sa cíti komfortnejšie v miestnostiach s jasnými, menšími rozmermi. Obrátili sme sa s touto otázkou na naše šikovné dizajnérky Ivanu a Simonu z interiérového štúdia LIVE IN. Dievčatá Anne poradili:

Je niekoľko spôsobov ako izbu rozdeliť bez toho, aby sme v nej stavali priečku.Prvým a snáď najpoužívanejším spôsobom je predelenie miestnosti nábytkovým prvkom. Či už použijeme nábytok na mieru alebo typový nábytok, je dobré dbať na to, aby z oboch strán vyzeral dobre, teda aby boli obe jeho strany čelné a tiež, aby sa dal bezpečne uchytiť do steny alebo stropu - záleží tiež na výške predeľovacieho nábytku, či siaha až po strop alebo iba do určitej výšky.

Prečítajte si aj, čo naše dizajnérky poradili našej čitateľke Sofii, ktoré chcela vedieť ako presvetliť svoju tmavú vstupnú halu

Obľúbeným nábytkovým predeľovacím prvkom sú policové diely, ktoré majú plné aj prázdne časti a preto sú praktické nie len ako nábytková priečka ale slúžia rovnako ako úložný priestor či police na dodekorovanie interiéru.

Tento spôsob predelenia naozaj oddeľuje jednotlivé zóny vo veľkej (väčšinou podlhovastej) miestnosti. My obľubujeme tiež spôsob optického predelenia miestnosti a to veľmi jednoducho - farbou na stenu. Optické rozdelenie priestoru dosiahneme tak, že farbu použijeme rovnako na strop, ako aj na steny. Vhodný priestor na použitie tohto spôsobu predelenia je napríklad v spálni, ktorá dočasne slúži aj ako spálňa pre dieťa. Radi tiež takto opticky oddeľujeme pracovný kútik v detských izbách.

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová