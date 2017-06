Dizajnérky radia: S čím kombinovať drevo v kúpeľni?

Napísala nám naša čitateľka Simona, ktorá onedlho plánuje rekonštrukciu svojej kúpeľne. Má dosť studených povrchov a sterility tejto miestnosti, preto sa rozhodla, zakomponovať do nej drevo. Keďže Simona svoju otázku bližšie nešpecifikovala, naše šikovné dizajnérky z interiérového štúdia LIVE IN odpovedajú:

Ide len o to, či ste drevom mysleli drevený obklad na stene alebo drevené skrinky.

V podstate riešenie je opačné. Ak máte drevený obklad, ten sa väčšinou použije len na zvýraznenie určitej časti kúpeľne ako je sprchový kút alebo vaňa. Kombinuje sa s hnedými a krémovými odtieňmi, poprípade bielym obkladom. Nábytok by sme volili tiež neutrálny biely a doplnky ak by ste chceli mať farebné tak do zelena alebo hneda.

Prečítajte si aj, čo Ivana a Simona poradili Jakubovi so zvýšenou podlahovinou

V prípade, že máte drevený nábytok, ako obklad použite jemnejšie farby - cappucino, biela, hnedá v bledších aj tmavších tónoch. Pri nich vie drevo pekne vyniknúť. Určite sa vyhnite žiarivým farbám ako je žltá, oranžová, červená. Doplnky laďte do neutrálnych farieb.

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN