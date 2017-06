Dizajnérky radia: Čo s malou kuchyňou v podnájme?

Napísala nám naša čitateľka Simona: "Presťahovali sme sa s priateľom do nášho prvého spoločného bytu - zatiaľ len prenájmu. Je to maličký, jednoizbový byt na sídlisku a ako to už býva, kuchyňa neponúka nejaký veľký priestor. Preto by sme sa chceli poradiť, ako priestor "zväčšiť", zariadiť alebo ako si jednoducho pomôcť nejakými šikovnými nápadmi." A naše dizajnérky z interiérové štúdia LIVE IN ako vždy vedie dobre poradiť:

Keďže ide o podnájom, zrejme nebudú možné žiadne väčšie stavebné úpravy. Najlepším riešením totiž je vytvoriť otvorenú dispozíciu kuchyne a obývacej izby. Keď to ale nie je možné, treba hľadať iné riešenia. Dôležité je, aby ste si stanovili, na čo všetko chcete kuchyňu využívať - či sa v nej má iba variť, alebo má byť miestom, kde sa budete stretávať a stolovať. V maličkých kuchyniach je praktickým riešením stolovania skladací alebo sklápací stolík, ktorý si rozložíte iba v prípade potreby a zvyšný čas Vám nezavadzia. Existujú tiež zásuvné vstavané systémy.

Kuchyňa a hlavne úložný priestor v nej sa dá získať skrinkami, ktoré môžu siahať až po strop. Do týchto horných skriniek môžete poukladať veci či drobné roboty, ktoré nepoužívate denno-denne. Ak však v podnájme nemáte možnosť robiť takéto zmeny, horné skrinky sa dajú nahradiť aj košíkmi alebo dekoračnými krabicami.

Sedenie v kuchyni sa dá vymyslieť aj inak ako len klasickým stolíkom a stoličkami. Veľmi úsporná na priestor je lavica, ktorá môže byť opretá priamo na stenu. K nej len malý stolík a pohodlné sedenie je na svete.

Super a hlavne nenákladným riešením ako získať viac úložného priestoru je vytvoriť si police vlastnoručne napríklad z paliet. Tie sú úzke a na stene nezaberajú veľa miesta. Môžu slúžiť ako police na dekorácie ale vynímajú sa na nich aj taniete či fľaše.

Ďalšou skvelou možnosťou ako získať viac úložného priestoru sú otvorené regále, ktoré okrem toho, že pôsobia veľmi moderne a industriálne dokážu navodiť v kuchyni pocit, že kuchyňa je väčšia a vzdušnejšia.

Základným pravidlom ako opticky zväčšiť kuchyňu je používať svetlé farby, najmä bielu farbu na stenách a na skrinkách kuchynskej linky by sme volili buď jednofarebnú variantu vo svetlom odtieni, alebo dekor, ktorý nemá príliš výraznú kresbu. Biela farba a hladké plochy všeobecne priestor otvárajú a rozjasňujú.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN