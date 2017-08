Dizajnérky radia: Domáca džungľa z izbových rastlín

Napísala nám naša čitateľka, pani Emília: "Bývame v panelákovom byte a ja milujem kvety. Keďže nemáme záhradu, nahrádzam si ju pestovaním izbových rastlín. Prednedávnom som prepadla aj bylinkovým záhradkám, no chcela by som vedieť, ako ich v byte pekne uložiť. Kam s veľkými, kam s ťahavými, kam sa viac hodia kvitnúce, kam stálezelené. Mám pocit, že je náš byt len jedna veľká neusporiadaná džungľa." A čo teda Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN radia?

Otázka je skôr pre záhradného architekta. Z nášho pohľadu umiestňujeme rebríky s bylinkami pod vedľa okien. Aby mali dostatok svetla a boli dostupné v kuchyni.

Čo sa týka ostatných kvetín, je veľmi efektné obstarať si vázy a kochlíky rovnakého dizajnu ale rôznych veľkostí a tvarov. Celý priestor to zjednotí. Poprípade urobiť kvetinovú stenu, kde na zem umiestnite veľké kvetináče a na stenu môžete zavesiť menšie. Tým sa vám vyrieši aj problém s rôznorodosťou rastlín. Veľké umiestnite na zem, ťahavé na stenu a menšie kvitnúce najvyššie. Na rebrík, alebo do debničiek, boxov na seba poukladaných poumiestňovať kvety. Populárne sú aj machové steny – zo stabilizovaného machu alebo živé steny.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN