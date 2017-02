Dizajnérky radia: Je shabby chic štýl ešte stále in?

Pani Júlia nám napísala a chcela vedieť, či romantický shabby chic štýl je ešte stále in. Pripravuje rekonštrukciu detskej izby pre svoju dcérku a chce pre ňu niečo výnimočné. Opýtali sme sa teda Ivany a Simony, ktoré radia:

Tento štýl sa objavuje v interiéroch už storočia, vždy s malými obmenami. Momentálne je populárny u veľkej skupiny ľudí. Na Slovensku však tento štýl vídame skôr v reštauráciách, štýlovo zariadených cukrárňach či kaviarňach, kam siahla ruka architekta alebo dizajnéra. Je to štýl, ktorý v sebe nesie niečo, čo je oku milé a preto sa v takomto interiéri ľudia väčšinou cítia príjemne. Je útulný, ale pri komponovaní interiéru v takomto štýle je potrebná naozaj zručnosť aby interiér nepôsobil preplnene a "preplácane".

Obľúbenými miestnosťami, kde sa shaby chic používa sú detské izby. Ako inak, dievčenské. Je to romantický štýl a dievčatá sa v ňom cítia ako princezné. Tu by sme to ale tiež s množstvom doplnkov nepreháňali. Tapeta, vankúšiky a dominantná posteľ. Hotovo. Izbička má svoj nádych shabby chic looku, no stále je čistá a bez zbytočných doplnkov, ktoré v malých deťoch môžu vyvolávať pocit chaosu.

Pri komponovaní interiéru v tomto štýle nemôžeme zabúdať ani na pastelové farby, ktoré sú jeho podstatou.

V bežnom obytnom interiéri by sme volili v tomto štýle ponechať iba doplnky, poprípade dominantný kus nábytku (sofa, komodu, konzolový stolík) alebo tapetu. Ak pridáte do moderného interiéru kúsok shabby chic v podobe doplnkov, Váš interiér môže byť chic po dlhé roky.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk