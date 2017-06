Dizajnérky radia: Korok v interiéri

Napísala nám naša čitateľka Miriam: "Mám veľmi rada korok a najradšej by som sa ním obklopila v celom byte. Ako s ním však pracovať aby som to neprehnala? Kde všade ho môžem využiť? Čo by mi dizajnérky poradili?" Ivana a Simona z interiérového štúdia LIVE IN teda odporúčajú:

Korok sa stal v poslednej dobe veľmi obľúbeným materiálom. Používa sa dokonca aj ako podlahová krytina, ktorá je odolná a príjemná na dotyk. Širokú škálu korkových podláh nájdete u nejedného dodávateľa či výrobcu aj na Slovensku. V prípade, že zvolíte vo Vašej domácnosti takúto podlahu, s ďalšími korkovými prvkami opatrne. Volili by sme už iba korkové akcenty na detailoch, ako sú napríklad dekoračné prvky (drobné doplnky, vázy a podobne) alebo aj moderné a populárne korkové svietidlá.

Ďalšou možnosťou plošného využitia korku je korková stena, ktorá môže slúžiť nie len ako zaujímavá dominanta interiéru, ale má aj praktickú stránku - môžete si na ňu pripínať odkazy, poznámky, obrázky alebo rodinné fotografie.

Ak ale nechcete z korku žiadnu dominantnú plochu v interiéri, volili by sme solitéry. Dizajnové kúsky nábytku z korku ponúka ja na Slovenku obľúbená Ikea. Korok sa dá použiť aj kreatívnym spôsobom, napríklad ako v našom návrhu, mapou na stene, ktorá majiteľom bytu - cestovateľom slúži ako "album" fotografií z ciest. Jednoduchou geometrickou nástenkou tiež nič nepokazíte.

Pre milovníkov vína sú na trhu rôzne doplnky na odkladanie použitých korkových zátok, ktorý sme použili aj v našom návrhu interiéru pre dvoch vinárov.

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN