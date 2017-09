Dizajnérky radia: Priestor kuchyne mimo linky. Hranatý či okrúhly stôl?

Napísala nám naša čitateľka Klára: "Potrebovali by sme do kuchyne strategické riešenie priestoru mimo linky. Máme jednu z tých väčších panelákových kuchýň, no aj tak by sme chceli šetriť priestorom tak, aby miestnosť nevyzerala zbytočne preplácaná. Voliť okrúhly alebo hranatý stôl? Existujú nejaké šikovné riešenia úložného priestoru?"

Všeobecne okrúhle stolíky zaberajú viac miesta ako hranaté. Hranatý stôl sa jednoduchšie inštaluje do priestoru. Dá sa prisunúť k stene a tým môžete ušetriť priestor. V malých kuchyniach by sme volili rozkladací stôl, ktorý môžete v prípade potreby, keď budete hostiť viacerých ľudí, rozložiť. Poprípade skladací či sklápací stôl, ktorý sa dá zložiť a v prípade, že práve neobedujete, nemusí v miestnosti vôbec zavadzať.

Čo sa týka úložných možností v kuchyni, existuje hádam milión možností. Mimo kuchynskej linky, ktorá je v kuchyni hlavným úložným a pracovným miestom, môžete svoju kuchyňu doplniť o vkusné police, regále či komodu. Fantázii sa ani tu medze nekladú a záleží len na Vás a štýle Vašej kuchyne. Do industriálnych kuchýň sa hodia práve spomínané regále, ktoré môžu byť drevené alebo kovové a ich obsah viditeľný. Šikovným riešením ako ušetriť priestor v kuchynskej linke je využitie dvierok skriniek rôznymi závesnými systémami ako úložný priestor. Ak jje vnútro kuchynskej linky vhodne rozdelené a uložené, ani v malej kuchyni nebude chýbať úložný priestor.

Máte aj vy otázku, ktorú chcete položiť našim dizajnérkam? Neviete si pri rekonštrukcii či zariaďovaní vybrať z materiálov, farieb či tvarov? Napíšte im prostredníctvom jednoduchého formulára TU a už nabudúce budeme možno publikovať odpoveď práve na vašu otázku!

Autor: Mária Ambrozová, LIVE IN