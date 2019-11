Dosť bolo najčastejšej chyby: Už žiadne sušenie mokrých topánok na radiátore!

A keď prídete poriadne premoknutí z vonku, svoju mokrú obuv - a iné pomôcky, by ste do vane či sprchového kúta rozhodne nemali umiestňovať. Patria totiž na iné miesto v domácnosti. Tušíte na ktoré?

Pozrite si aj: Ako ušetriť na difúzeroch a vôni do bytu? Vyrobte si ju sami za pár centov

Áno, domov si nosíme mokré a vlhké topánky, ale aj ďalšie pomôcky akými sú korčule, gumáky či iné športové vybavenie. Kam však s nimi?! Rozhodne nepatria do kúpeľne, sprchového kúta alebo do vane. Samozrejme, na tomto mieste ich môžete opláchnuť a očistiť, následne by ste ich však mali dať aspoň na niekoľko hodín na iné, vyhradené miesto.

Takže, kam s nimi!

Tým miestom je odkvapkávač na obuv a na iné pomôcky. Ak ste doteraz taký nevideli, podobá sa v podstate na tácku s mierne vyvýšeným okrajom, na ktorú obuv položíte, aby z nej prebytočná tekutina či roztopený sneh odtiekli. Podobne môže fungovať kovová polica, pod ktorú umiestnite odkvapkávač alebo inú nádobu. Vaša obuv totiž potrebuje postupne a dôkladne uschnúť.

Prečítajte si aj: Nižší účet za elektrinu? Stačí vymeniť TÚTO jednu vec a máte vyhraté

Nie je vhodné, aby ste ju sušili nárazovo, teda na radiátore či pri inom silnom zdroji tepla. Náhlou zmenou teploty sa môže použitý materiál poškodiť, stiahnuť či inak deformovať a topánky stratia svoj tvar i ochranné vlastnosti. Zároveň sa môže stať, že vnútorná časť topánky nevyschne správne. Sušiace sa topánky a aj ostatné pomôcky potrebujú dobrú cirkuláciu vzduchu a bežnú izbovú teplotu.

Prečítajte si aj: Meníte utierku a obrus v kuchyni, iba keď sú špinavé? Robíte obrovskú chybu!

Náš tip: Rovnakým spôsobom sušte aj obuv, ktorú ste oprali v práčke, ak týmto spôsobom zvyknete topánky alebo papuče čistiť. Pre zachovanie tvaru použite skrčené noviny alebo papier, zakúpiť sa dajú aj formovače obuvi.

A prečo vlastne mokré topánky nepatria do vane?

Prirodzene, z hygienických dôvodov. Blato a iné nečistoty na obuvi prenesiete automaticky do vane či sprchového kúta, alebo na umývadlo, kde si umývate ruky a vykonávate osobnú hygienu. Tieto priestory by ste mali udržiavať v čo najvyššej čistote, preto ak už dôjde k znečisteniu vane, vaničky či sprchového kúta, mali by ste ich následne dôkladne očistiť a vydezinfikovať.

Prečítajte si aj: Ak chcete, aby vaša káva bola taká dobrá ako tá z kaviarne, vyhnite sa 2 najväčším chybám

Čo ak obuv smrdí?

Po navlhnutí môže vaša obuv zapáchať. V tomto prípade je vhodné zvážiť, či ste ju dostatočne vyčistili, a či nie je potrebné opätovné umytie a vyčistenie s efektívnym sušením. Následne, aby ste mali istotu, že nevkladáte svoje nohy do topánky, ktorá vám môže spôsobiť zdravotné problémy, použite dezinfekčný sprej a na prevoňanie suchých topánok vrecúško s levanduľou alebo s éterickými olejmi.

Autor: Agáta